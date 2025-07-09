أراوخو يحرج برشلونة بتصريح غريب

وارتبط اسم رونالد أراوخو بالانتقال إلى خلال الميركاتو الصيفي الحالي.وبحسب ما نشرت صحيفة " " في تقرير لها فإن إدارة تفكر في بيع 3 لاعبين لجني المال وتحسين وضعها الاقتصادي خلال الصيف الحالي ما يسهل لها إبرام تعاقدات جديدة.وبعيدا عن أراوخو ظهرت أسماء أخرى مثل حارس المرمى الألماني وفيرمين .وعاد أراوخو لمقر تدريبات برشلونة اليوم الأربعاء ضمن تحضيرات النادي للموسم الجديد 2025-2026.ورد الظهير اللاتيني على سؤال للصحفيين بشأن مستقبله مع برشلونة قائلاً: "بالنسبة لي (نعم أريد البقاء)".وتأتي تصريحات أراوخو لتضع البارسا في موقف حرج وتكشف أمام الجماهير نيتهم التخلص من اللاعب.ويرتبط أراوخو بعقد مع برشلونة حتى 2026بينما تبلغ قيمته السوقية 35مليون يورو.يذكر أن أراوخو قد خاض بقميص برشلونة 175مباراة بكل البطولات سجل فيهم 10أهداف وصنع 7آخرين.