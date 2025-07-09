ريال مدريد يتلقى ضربة قبل مواجهة باريس اليوم

ويلتقي مع نظيره ، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي مونديال الأندية في .وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" ، فقد تعرض الإنجليزي ، ظهير ريال ، لانتكاسة خلال التدريبات التي خاضها الفريق أمس.وأضاف التقرير أن قد يغيب عن مباراة اليوم ضد .ومن المتوقع أن يعتمد ، مدرب ريال مدريد، على بشكل أساسي في الجهة اليمنى، إذا تأكد غياب أرنولد.ويلتقي الفائز من ريال مدريد وباريس، مع في المباراة النهائية، بعد أن فاز على فلومينينسي البرازيلي في قبل النهائي.