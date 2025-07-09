باريس يقسو على الريال ويصل الى نهائي المونديال

وقدم عرضا استثنائيا على ملعب " " في مدينة ، وانتصر بنتيجة 4-0 على " "، دون عناء يذكر.

وحسم باريس اللقاء في أول 24 دقيقة، حيث سجل الإسباني هدفين، والفرنسي هدفا.



وأضاف المهاجم جونشالو الهدف الرابع في الدقيقة 88.



وبهذا الفوز العريض، وصل سان جرمان إلى نهائي مونديال الأندية، دون أن يتلقى أي هدف في شباكه في الأدوار الإقصائية، وذلك بعد أن هزم الأميركي 5-0 وبايرن ميونيخ الألماني 2-0، في الأدوار السابقة.



وسيواجه باريس سان جرمان في المباراة النهائية لمونديال الأندية، والذي سيقام على نفس الملعب، مساء الأحد.