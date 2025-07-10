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بغداد تستعد لاحتضان بطولة غرب آسيا للمصارعة بتقنية "الفار" لأول مرة
رياضة
2025-07-10 | 01:41
المصدر:
الصباح
66 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أعلن
اتحاد المصارعة
جاهزيته التامة، بالتنسيق مع
وزارة الشباب والرياضة
واللجنة الأولمبية، لاحتضان منافسات
غرب آسيا
للأندية، التي ستضيفها العاصمة
بغداد
خلال الفترة من الثاني عشر ولغاية الخامس عشر من شهر آب المقبل.
وقال
المدير الفني
للمنتخبات الوطنية
جمال ناصر
إن
اتحاد اللعبة
على تواصل مباشر مع
وزارة الشباب
واللجنة الأولمبية وبقية الجهات الساندة من أجل تهيئة جميع مستلزمات إنجاح استضافة هذا الحدث الإقليمي المهم.
وأضاف أن البطولة ستشهد مشاركة جميع أندية البلدان التي تنضوي تحت لواء اتحاد غرب القارة، كما أنها ستُخصص لفعاليتي المصارعة الحرة والرومانية، وللأعمار من (15) إلى تحت (17) عامًا.
وأشار إلى أن الاتحاد سيقيم خلال الفترة القريبة المقبلة بطولة محلية كبرى يشارك فيها عدد كبير من الأندية، مبينًا أنها ستحظى بمتابعة الأجهزة الفنية المشرفة على منتخباتنا الوطنية لغرض انتقاء أصحاب المراكز المتقدمة، ومتابعة المواهب التي تستحق تمثيل الوطن.
وعلى صعيد متصل، لفت ناصر إلى أن النسخة المقبلة ستشهد وللمرة الأولى اعتماد تقنية "فار"، لغرض عرض وإعادة الحالات المثيرة للجدل، بما يسهم في ترسيخ مبدأ العدالة، على أن تكون لجنة تحكيم مستقلة وتابعة للاتحاد الدولي للعبة هي المسؤولة عن عمل هذه التقنية.
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