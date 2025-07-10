بغداد تستعد لاحتضان بطولة غرب آسيا للمصارعة بتقنية "الفار" لأول مرة

وقال للمنتخبات الوطنية إن على تواصل مباشر مع واللجنة الأولمبية وبقية الجهات الساندة من أجل تهيئة جميع مستلزمات إنجاح استضافة هذا الحدث الإقليمي المهم.وأضاف أن البطولة ستشهد مشاركة جميع أندية البلدان التي تنضوي تحت لواء اتحاد غرب القارة، كما أنها ستُخصص لفعاليتي المصارعة الحرة والرومانية، وللأعمار من (15) إلى تحت (17) عامًا.وأشار إلى أن الاتحاد سيقيم خلال الفترة القريبة المقبلة بطولة محلية كبرى يشارك فيها عدد كبير من الأندية، مبينًا أنها ستحظى بمتابعة الأجهزة الفنية المشرفة على منتخباتنا الوطنية لغرض انتقاء أصحاب المراكز المتقدمة، ومتابعة المواهب التي تستحق تمثيل الوطن.وعلى صعيد متصل، لفت ناصر إلى أن النسخة المقبلة ستشهد وللمرة الأولى اعتماد تقنية "فار"، لغرض عرض وإعادة الحالات المثيرة للجدل، بما يسهم في ترسيخ مبدأ العدالة، على أن تكون لجنة تحكيم مستقلة وتابعة للاتحاد الدولي للعبة هي المسؤولة عن عمل هذه التقنية.