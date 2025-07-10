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رسميًا.. منتخب العراق يتقدم في تصنيف الفيفا لشهر تموز ويحتل المركز 58 عالميًا
رياضة
2025-07-10 | 04:47
المصدر:
السومرية نيوز
990 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أظهر التصنيف الأخير للاتحاد
الدولي لكرة القدم
(الفيفا) لشهر يوليو، والذي صدر قبل قليل، تقدمًا لافتًا للمنتخب الوطني العراقي، فقد ارتقى "أسود الرافدين" مركزًا واحدًا، ليستقر في المركز 58 عالميًا.
هذا التقدم يعزز من مكانة المنتخب العراقي على المستويين
القاري
والعربي، حيث يحتل الآن المركز السابع آسيويًا، والمركز السادس عربيًا.
وفي سياق متصل، يُعتبر
المنتخب الوطني
العراقي ثاني أعلى منتخب تصنيفًا ضمن المنتخبات المتأهلة للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، ليأتي بعد منتخب
قطر
الذي يحتل المركز 53 عالميًا. وتليهما
السعودية
في المركز 59 عالميًا.
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