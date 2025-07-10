رسميًا.. منتخب العراق يتقدم في تصنيف الفيفا لشهر تموز ويحتل المركز 58 عالميًا

هذا التقدم يعزز من مكانة المنتخب العراقي على المستويين والعربي، حيث يحتل الآن المركز السابع آسيويًا، والمركز السادس عربيًا.وفي سياق متصل، يُعتبر العراقي ثاني أعلى منتخب تصنيفًا ضمن المنتخبات المتأهلة للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، ليأتي بعد منتخب الذي يحتل المركز 53 عالميًا. وتليهما في المركز 59 عالميًا.