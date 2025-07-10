Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
​إيران تؤكد: ليس منطقيا أن نتخلى عن صواريخنا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إنريكي يعلق على رباعية باريس بشباك مدريد: هاتفي مليء برسائل جماهير برشلونة

رياضة

2025-07-10 | 12:27
إنريكي يعلق على رباعية باريس بشباك مدريد: هاتفي مليء برسائل جماهير برشلونة
125 شوهد

أشاد لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي بصعود فريقه المستحق لنهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025.

وحقق سان جيرمان انتصارا كاسحا برباعية نظيفة على ريال مدريد الإسباني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بالدور نصف النهائي للمسابقة العالمية المقامة حاليا في الولايات المتحدة.
وقال إنريكي لشبكة "دازن" عقب المباراة: "اللعب ضد ريال مدريد دائما ما يكون صعبا".
وأضاف المدير الفني الإسباني: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وأنا سعيد بالنتيجة. قدم كلا الفريقين أداء رائعا. نحن في موسم مميز، ولحظة مميزة. أعتقد أننا استحقينا الفوز".
وفي تصريحات أخرى لإنريكي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، قال مدرب سان جيرمان: "هاتفي مليء برسائل تهنئة من جماهير نادي برشلونة (الذي سبق أن لعب له إنريكي وأشرف على تدريبه أيضا). ريال مدريد كان ومازال وسيبقى رائعا".
وشدد إنريكي: "لم نضع أي قيود على أدائنا بأي شكل من الأشكال. بعض اللاعبين كانوا بحاجة للراحة. كان هناك خطر الإرهاق الشديد. كان الهدف الأول هو أن نكون في حالة بدنية جيدة للنهائي. لا توجد أي عوائق تقف أمامنا في المنافسة على أقوى البطولات".
وضرب سان جيرمان موعدا أوروبيا خالصا في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية التي تقام بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقا، يوم الأحد المقبل، ضد تشيلسي الإنجليزي.
وكان تشيلسي اقتنص بطاقة الترشح الأولى للنهائي عقب فوزه المستحق بهدفين دون رد على فلومينينسي البرازيلي، في لقاء المربع الذهبي الآخر، مساء الثلاثاء.
ويأمل سان جيرمان في التتويج بلقبه الخامس هذا العام، الذي شهد فوزه بالدوري الفرنسي وكأس رابطة الأندية المحترفة الفرنسية وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
أول صفقة كبيرة بالميركاتو الصيفي.. الهلال السعودي يخطف نجم ميلان
12:31 | 2025-07-10
أرسنال يواصل تعزيز صفوفه بتعاقدات جديدة
10:28 | 2025-07-10
نجم ليفربول يكسر صمته بعد الانتقادات الحادة لغيابه عن جنازة جوتا
08:05 | 2025-07-10
بعد اكتساح ريال مدريد.. هذه مكاسب باريس سان جيرمان
07:54 | 2025-07-10
رسميًا.. منتخب العراق يتقدم في تصنيف الفيفا لشهر تموز ويحتل المركز 58 عالميًا
04:47 | 2025-07-10
ترامب يحضر نهائي كأس العالم للأندية
03:38 | 2025-07-10
نص رسالة ترامب الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
25.06%
12:57 | 2025-07-09
نص رسالة ترامب الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
12:57 | 2025-07-09
الفنانة العراقية إقبال نعيم في ذمة الله
17%
02:09 | 2025-07-09
الفنانة العراقية إقبال نعيم في ذمة الله
02:09 | 2025-07-09
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
15.76%
03:56 | 2025-07-09
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-07-09
تحذير للعراقيين من الاشعة فوق البنفسجية.. لا تخرجوا بهذه الأوقات
15.26%
09:49 | 2025-07-10
تحذير للعراقيين من الاشعة فوق البنفسجية.. لا تخرجوا بهذه الأوقات
09:49 | 2025-07-10
اليوم الأربعاء.. &quot;9 تموز&quot; قد يكون أقصر يوم في تاريخ البشرية!
15.18%
04:14 | 2025-07-09
اليوم الأربعاء.. "9 تموز" قد يكون أقصر يوم في تاريخ البشرية!
04:14 | 2025-07-09
مصر.. أول عقوبة ضد مها الصغير بعد اتهامها بسرقة لوحة للفنانة الدنماركية ليزا
11.73%
06:55 | 2025-07-09
مصر.. أول عقوبة ضد مها الصغير بعد اتهامها بسرقة لوحة للفنانة الدنماركية ليزا
06:55 | 2025-07-09
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
أرجو ذلك في الأعوام القادمة
أرجو ذلك في الأعوام القادمة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

لحظات عصيبة.. إنقاذ حياة سائق بعد انقلاب سيارته واحتراقها بنينوى
Play
لحظات عصيبة.. إنقاذ حياة سائق بعد انقلاب سيارته واحتراقها بنينوى
10:56 | 2025-07-10
ميسان.. اشتباك بالعصي والحجارة بين قوة أمنية وأصحاب بحيرات للأسماك
Play
ميسان.. اشتباك بالعصي والحجارة بين قوة أمنية وأصحاب بحيرات للأسماك
08:10 | 2025-07-10
اشتباكات مسلحة عنيفة في قضاء خبات بمحافظة اربيل
Play
اشتباكات مسلحة عنيفة في قضاء خبات بمحافظة اربيل
05:21 | 2025-07-10
الاوساط النيابية رحبت بدعوة رئاسة البرلمان استئناف الجلسات
Play
الاوساط النيابية رحبت بدعوة رئاسة البرلمان استئناف الجلسات
05:08 | 2025-07-10
بسبب 3 آلاف دينار!.. شاهد لحظة قتل شاب في محطة وقود بالحسينية
Play
بسبب 3 آلاف دينار!.. شاهد لحظة قتل شاب في محطة وقود بالحسينية
03:43 | 2025-07-10
حريق في النجف يلتهم معمل معجنات ومجمع دراجات نارية (فيديو)
Play
حريق في النجف يلتهم معمل معجنات ومجمع دراجات نارية (فيديو)
02:38 | 2025-07-10
شرطة ميسان تُنقذ شابًا حاول الانتحار غرقًا في العمارة (فيديو)
Play
شرطة ميسان تُنقذ شابًا حاول الانتحار غرقًا في العمارة (فيديو)
02:18 | 2025-07-10
اعتقال الناشط علاء البخاتري بعد تظاهرة المياه المالحة في البصرة (فيديو)
Play
اعتقال الناشط علاء البخاتري بعد تظاهرة المياه المالحة في البصرة (فيديو)
02:11 | 2025-07-10
البصرة.. موظف في "أم قصر" يعتدي بالضرب على سائق شاحنة مُسن
Play
البصرة.. موظف في "أم قصر" يعتدي بالضرب على سائق شاحنة مُسن
08:12 | 2025-07-09
في ميسان.. الجيش يفض نزاع "العزير" العشائري
Play
في ميسان.. الجيش يفض نزاع "العزير" العشائري
07:08 | 2025-07-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.