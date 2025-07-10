إنريكي يعلق على رباعية باريس بشباك مدريد: هاتفي مليء برسائل جماهير برشلونة

وحقق انتصارا كاسحا برباعية نظيفة على الإسباني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بالدور نصف النهائي للمسابقة العالمية المقامة حاليا في .وقال لشبكة "دازن" عقب المباراة: "اللعب ضد ريال دائما ما يكون صعبا".وأضاف الإسباني: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وأنا سعيد بالنتيجة. قدم كلا الفريقين أداء رائعا. نحن في موسم مميز، ولحظة مميزة. أعتقد أننا استحقينا الفوز".وفي تصريحات أخرى لإنريكي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، قال مدرب سان : "هاتفي مليء برسائل تهنئة من جماهير (الذي سبق أن لعب له إنريكي وأشرف على تدريبه أيضا). ريال مدريد كان ومازال وسيبقى رائعا".وشدد إنريكي: "لم نضع أي قيود على أدائنا بأي شكل من الأشكال. بعض اللاعبين كانوا بحاجة للراحة. كان هناك خطر الإرهاق الشديد. كان الهدف الأول هو أن نكون في حالة بدنية جيدة للنهائي. لا توجد أي عوائق تقف أمامنا في المنافسة على أقوى البطولات".وضرب سان جيرمان موعدا أوروبيا خالصا في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية التي تقام بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقا، يوم الأحد المقبل، ضد الإنجليزي.وكان تشيلسي اقتنص بطاقة الترشح الأولى للنهائي عقب فوزه المستحق بهدفين دون رد على فلومينينسي البرازيلي، في لقاء المربع الآخر، مساء الثلاثاء.ويأمل سان جيرمان في التتويج بلقبه الخامس هذا العام، الذي شهد فوزه بالدوري الفرنسي وكأس الفرنسية وكأس ودوري أبطال أوروبا.