فليك يبدي استعداده لمساعدة برشلونة بالتعاقد مع لويس دياز

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ذكرت صحيفة أن مدرب برشلونة يُبدي استعدادًا شخصيًا للتدخل في صفقة ، إذا ما شعر أن حديثه المباشر مع اللاعب قد يُقنعه باختيار مشروع برشلونة.





دياز يُعد أحد الأهداف الرئيسية لديكو وفليك هذا الصيف، لكن اللاعب لا يُبدي استعجالًا في اتخاذ قراره، مما دفع النادي للتفكير في تفعيل الورقة الفنية لجذب النجم الكولومبي.



خطوة فليك المحتملة تعكس أهمية الصفقة بالنسبة له، ورغبته في تشكيل فريق هجومي متوازن وقادر على المنافسة، خاصة بعد النجاح الذي حققه في موسمه الأول مع .