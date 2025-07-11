مباراة "البلاي أوف" في العراق: حسم مصير الصوفية ونفط الوسط اليوم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بعد أرنولد.. انتكاسة نجم الريال تطيل فترة غيابه
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-533072-638878156664895521.jpg
مباراة "البلاي أوف" في العراق: حسم مصير الصوفية ونفط الوسط اليوم
رياضة
2025-07-11 | 03:20
75 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تُقام اليوم الجمعة، مباراة "البلاي أوف" الحاسمة في كرة القدم بين فريقي الصوفية ونفط الوسط، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً على
ملعب الشعب الدولي
بالعاصمة
بغداد
. هذه المواجهة المرتقبة ستحسم مصير الفريقين للموسم الكروي المقبل.
يخوض الفريقان هذه المباراة الفاصلة بظروف متباينة؛ فقد احتل فريق
نفط الوسط
المركز الثامن عشر في دوري الدرجة الممتازة، ويسعى للحفاظ على مكانه بين الكبار. بينما يحتل فريق الصوفية المركز الثالث في ترتيب فرق أندية الدرجة الأولى، ويأمل في تحقيق حلم الصعود إلى
الدوري الممتاز
.
قواعد المباراة: ركلات الترجيح تحسم التعادل
الفريق الفائز من هذه المباراة سيلعب ضمن مصاف فرق
الدوري العراقي الممتاز
للموسم الكروي المقبل، أما الخاسر فسيلعب في الدرجة الأولى. وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، سيتم
اللجوء
مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية دون الحاجة للوقت الإضافي، مما يزيد من الإثارة والتشويق.
وتترقب الجماهير العراقية هذه المباراة بفارغ الصبر، لمعرفة من سيحجز مقعده في
دوري الأضواء
للموسم القادم.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
باحثون يحددون "احتمالات ايران ومصير العراق" بعد معركة الـ12 يومًا
03:27 | 2025-06-28
وسط انخفاض النفط.. نواب يقيّمون "الأيام القادمة" ومصير الرواتب وموعد "فقدان السيطرة"
02:20 | 2025-04-23
تجاوزات "أبو دلال" في شركة نفط الوسط.. ولجنة النفط تطالب بالتحقيق الفوري
02:30 | 2025-06-30
بغداد تطرد الشركة الأوكرانية من عكاز بعد "عام جدلي".. هل ورطت نفط الوسط العراق بـ"تحكيم دولي"؟
03:40 | 2025-04-27
مباراة "البلاي أوف" في العراق
حسم مصير الصوفية ونفط الوسط اليوم
الدوري العراقي الممتاز
ملعب الشعب الدولي
الدوري الممتاز
السومرية نيوز
دوري الأضواء
سومرية نيوز
ملعب الشعب
نفط الوسط
+A
-A
اخترنا لك
ديمبيلي يدخل سباق الكرة الذهبية بقوة.. من الأوفر حظًا حتى الآن؟
06:35 | 2025-07-11
بكلمات مؤثرة.. ماذا قال مودريتش عن ريال مدريد؟
06:20 | 2025-07-11
لاعب وحكم.. حضور أردني "بارز" في الملاعب العراقية
05:54 | 2025-07-11
قهروا الإعاقة.. 7 أسماء لا يمكن نسيانها في تاريخ كرة القدم
05:26 | 2025-07-11
من الدوري العراقي إلى دوري أبطال أوروبا.. كتابة أرقام اللاعبين يدوياً يعود للواجهة
03:35 | 2025-07-11
فليك يبدي استعداده لمساعدة برشلونة بالتعاقد مع لويس دياز
02:44 | 2025-07-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
نص رسالة ترامب الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
دوليات
35.23%
12:57 | 2025-07-09
نص رسالة ترامب الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
12:57 | 2025-07-09
تحذير للعراقيين من الاشعة فوق البنفسجية.. لا تخرجوا بهذه الأوقات
محليات
24.79%
09:49 | 2025-07-10
تحذير للعراقيين من الاشعة فوق البنفسجية.. لا تخرجوا بهذه الأوقات
09:49 | 2025-07-10
رسميًا.. منتخب العراق يتقدم في تصنيف الفيفا لشهر تموز ويحتل المركز 58 عالميًا
رياضة
13.41%
04:47 | 2025-07-10
رسميًا.. منتخب العراق يتقدم في تصنيف الفيفا لشهر تموز ويحتل المركز 58 عالميًا
04:47 | 2025-07-10
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
10.22%
04:02 | 2025-07-10
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
04:02 | 2025-07-10
اسعار الدولار في خانة الاستقرار مع الاغلاق
اقتصاد
9.06%
09:59 | 2025-07-09
اسعار الدولار في خانة الاستقرار مع الاغلاق
09:59 | 2025-07-09
تسجيل 20 حالة اختناق بـ"رائحة غريبة" شرقي بغداد
محليات
7.28%
16:28 | 2025-07-09
تسجيل 20 حالة اختناق بـ"رائحة غريبة" شرقي بغداد
16:28 | 2025-07-09
المزيد
استطلاعات
هل كُتب لك أن تطأ تراب كربلاء هذا العام؟
نعم
نعم
كلا
كلا
أرجو ذلك في الأعوام القادمة
أرجو ذلك في الأعوام القادمة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
نواب يعزون تلاشي شعارات المستقلين الى شرائهم بالمال
06:51 | 2025-07-11
قلق شعبي من انسحاب الشركة الهندية من مصفى كربلاء
06:46 | 2025-07-11
ترامب يرفع التعرفة الكمركية على واردات العراق... ما تداعياته على الاقتصاد؟
06:42 | 2025-07-11
لحظة توجه "العمال الكردستاني" لتسليم السلاح في السليمانية!
05:28 | 2025-07-11
لحظات عصيبة.. إنقاذ حياة سائق بعد انقلاب سيارته واحتراقها بنينوى
10:56 | 2025-07-10
ميسان.. اشتباك بالعصي والحجارة بين قوة أمنية وأصحاب بحيرات للأسماك
08:10 | 2025-07-10
اشتباكات مسلحة عنيفة في قضاء خبات بمحافظة اربيل
05:21 | 2025-07-10
الاوساط النيابية رحبت بدعوة رئاسة البرلمان استئناف الجلسات
05:08 | 2025-07-10
بسبب 3 آلاف دينار!.. شاهد لحظة قتل شاب في محطة وقود بالحسينية
03:43 | 2025-07-10
حريق في النجف يلتهم معمل معجنات ومجمع دراجات نارية (فيديو)
02:38 | 2025-07-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.