مباراة "البلاي أوف" في العراق: حسم مصير الصوفية ونفط الوسط اليوم

يخوض الفريقان هذه المباراة الفاصلة بظروف متباينة؛ فقد احتل فريق المركز الثامن عشر في دوري الدرجة الممتازة، ويسعى للحفاظ على مكانه بين الكبار. بينما يحتل فريق الصوفية المركز الثالث في ترتيب فرق أندية الدرجة الأولى، ويأمل في تحقيق حلم الصعود إلى .قواعد المباراة: ركلات الترجيح تحسم التعادلالفريق الفائز من هذه المباراة سيلعب ضمن مصاف فرق للموسم الكروي المقبل، أما الخاسر فسيلعب في الدرجة الأولى. وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، سيتم مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية دون الحاجة للوقت الإضافي، مما يزيد من الإثارة والتشويق.وتترقب الجماهير العراقية هذه المباراة بفارغ الصبر، لمعرفة من سيحجز مقعده في للموسم القادم.