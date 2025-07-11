المخضرم دجيكو يعود للملاعب الإيطالية

وقال النادي الملقب بـ"الفيولا" في بيان "يؤكد نادي انضمام إلى النادي. وقع اللاعب البوسني، المولود في في 17 مارس 1986، عقدا لمدة عام واحد حتى 30 يونيو 2026، مع إمكانية التمديد تلقائيا حتى 30 يونيو 2027 في حال استيفاء شروط معينة".ويعزز دجيكو (39 عاما) خط هجوم فيورنتينا، بعد انتهاء عقده مع فريق التركي، حيث أنهى الموسم المنصرم بتسجيله 21 هدفا وتقديمه ثماني تمريرات حاسمة في 53 مباراة.وسبق لدجيكو اللعب في صفوف فولفسبورغ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي وروما وإنتر في وتوج بعدة ألقاب في مسيرته أبرزها لقب الدوري الإنجليزي في مناسبتين بالإضافة إلى مرتين.