القمة المنتظرة باريس سان جيرمان وتشيلسي.. اليكم الموعد والقنوات الناقلة

وحجز مقعده في المباراة النهائية بعدما حقق فوزا عريضا على الإسباني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي.بينما حقق فوزا مثيرا على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد سجلهما الوافد الجديد جواو ضمن منافسات الدور نصف النهائي.ويصطدم الفريق الأول بنادي تشيلسي بنادي في قمة أوروبية بنكهة عالية في إطار المباراة النهائية بكأس العالم للأندية 2025 وتنطلق صافرة البداية مساء غد الأحد على ملعب "ميتلايف" في الأمريكية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت والقاهرة.ومن المنتظر أن تعرض المباراة مجانا عبر قناتي MBC مصر 2 وMBC Action حيث ستقدمان تغطية مباشرة وشاملة للحدث ضمن حقوق البث الحصري التي تمتلكها مجموعة قنوات MBC ويعلق عليها كل من مدحت شلبي وفارس عوض.