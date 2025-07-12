القمة المنتظرة باريس سان جيرمان وتشيلسي.. اليكم الموعد والقنوات الناقلة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بعد أرنولد.. انتكاسة نجم الريال تطيل فترة غيابه
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-533157-638878963732442590.png
القمة المنتظرة باريس سان جيرمان وتشيلسي.. اليكم الموعد والقنوات الناقلة
رياضة
2025-07-12 | 01:51
310 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب "ميتلايف" الذي يستعد لاحتضان المباراة النهائية لبطولة
كأس العالم للأندية
في نسخة تاريخية تشهد مشاركة نخبة من عمالقة الكرة العالمية.
وحجز
باريس سان جيرمان
مقعده في المباراة النهائية بعدما حقق فوزا عريضا على
ريال مدريد
الإسباني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
بينما حقق
تشيلسي
فوزا مثيرا على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد سجلهما الوافد الجديد جواو
بيدرو
ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
ويصطدم الفريق الأول بنادي تشيلسي بنادي
باريس
سان جيرمان
في قمة أوروبية بنكهة عالية في إطار المباراة النهائية بكأس العالم للأندية 2025 وتنطلق صافرة البداية مساء غد الأحد على ملعب "ميتلايف" في
مدينة نيويورك
الأمريكية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت
السعودية
والقاهرة.
ومن المنتظر أن تعرض المباراة مجانا عبر قناتي MBC مصر 2 وMBC Action حيث ستقدمان تغطية مباشرة وشاملة للحدث ضمن حقوق البث الحصري التي تمتلكها مجموعة قنوات MBC ويعلق عليها كل من مدحت شلبي وفارس عوض.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025.. الموعد والقنوات الناقلة
04:56 | 2025-06-29
أول تعليق من ألونسو بعد رباعية باريس سان جيرمان
02:32 | 2025-07-10
باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية
14:22 | 2025-06-29
موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية
02:44 | 2025-07-07
باريس
تشيلسي
نادي باريس سان جيرمان
كأس العالم للأندية
باريس سان جيرمان
بطولة كأس العالم
السومرية نيوز
مدينة نيويورك
نادي تشيلسي
سومرية نيوز
+A
-A
اخترنا لك
بداية مخيبة للآمال لأنسو فاتي مع موناكو
04:33 | 2025-07-12
برشلونة يضحي بـ 4 لاعبين لتسجيل حارسيه
03:08 | 2025-07-12
تفاصيل صفقة انتقال مودريتش الى ميلان الإيطالي
02:59 | 2025-07-12
برشلونة يحدد موعد افتتاح كامب نو بمشاركة ميسي
18:24 | 2025-07-11
الفيفا يحدد ملعب نهائي مونديال 2030
13:01 | 2025-07-11
المخضرم دجيكو يعود للملاعب الإيطالية
12:22 | 2025-07-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحاً حول توقيتات الدوام الرسمي
سياسة
48.34%
15:56 | 2025-07-11
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحاً حول توقيتات الدوام الرسمي
15:56 | 2025-07-11
محافظة عراقية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم
محليات
21.66%
08:52 | 2025-07-11
محافظة عراقية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم
08:52 | 2025-07-11
تحذير للعراقيين من الاشعة فوق البنفسجية.. لا تخرجوا بهذه الأوقات
محليات
15.68%
09:49 | 2025-07-10
تحذير للعراقيين من الاشعة فوق البنفسجية.. لا تخرجوا بهذه الأوقات
09:49 | 2025-07-10
إنريكي يكشف: هذا هو مرشحي للفوز بالكرة الذهبية
دوليات
5.44%
17:36 | 2025-07-10
إنريكي يكشف: هذا هو مرشحي للفوز بالكرة الذهبية
17:36 | 2025-07-10
في العراق.. زخات مطر بتموز وحرارة تصل لنصف درجة الغليان
أخبار الطقس
4.76%
01:55 | 2025-07-11
في العراق.. زخات مطر بتموز وحرارة تصل لنصف درجة الغليان
01:55 | 2025-07-11
طقس العراق.. الأنواء الجوية تحسم جدل "الموجة النارية"
محليات
4.12%
17:05 | 2025-07-10
طقس العراق.. الأنواء الجوية تحسم جدل "الموجة النارية"
17:05 | 2025-07-10
المزيد
استطلاعات
هل كُتب لك أن تطأ تراب كربلاء هذا العام؟
نعم
نعم
كلا
كلا
أرجو ذلك في الأعوام القادمة
أرجو ذلك في الأعوام القادمة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. مواطنون يرشقون ضباط دائرة الهجرة والجمارك بالحجارة في كاليفورنيا.. وترامب يعلق
02:37 | 2025-07-12
تصرف عفوي يجسد الاماتة العراقية
14:55 | 2025-07-11
ثوران جديد في بركان ليوتوبي "لاكي لاكي" بأندونيسيا
14:48 | 2025-07-11
نيران اللاذقية تتسبب بانفجار مخلفات حربية
13:19 | 2025-07-11
حرب كعكات روث البقر في الهند
12:31 | 2025-07-11
شاب ينقذ طقلة من هجوم كلاب سائبة
12:28 | 2025-07-11
إتلاف أسلحة أول مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني
10:52 | 2025-07-11
العراق يشارك بإخماد حرائق اللاذقية "الكارثية"
10:20 | 2025-07-11
نواب يعزون تلاشي شعارات المستقلين الى شرائهم بالمال
06:51 | 2025-07-11
قلق شعبي من انسحاب الشركة الهندية من مصفى كربلاء
06:46 | 2025-07-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.