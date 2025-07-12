برشلونة يضحي بـ 4 لاعبين لتسجيل حارسيه

وبحسب ما تم تداوله داخل أروقة النادي، فإن الخطوة التالية ستكون خروج عدد من الأسماء، في مقدمتهم ، ، ، والحارس إينياكي بينيا، وذلك لفسح المجال أمام تسجيل الحارسين خوان غارسيا وتشيزني رسميًا في قائمة الفريق كما تتضمن الخطة التعاقد مع جناح هجومي بنظام الإعارة، حيث يُطرح اسم كأحد الخيارات المثالية، في حال توفرت الشروط المناسبة للصفقة.وفي المقابل، أكدت مصادر قريبة من النادي أن فكرة بيع أو رونالد أراوخو غير مطروحة حاليًا، ولا تدخل ضمن خطط هذا الصيف.