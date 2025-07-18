فينيسيوس يقترب من الأهلي السعودي؟

الصفقة لن تكون سهلة على الإطلاق، لكن هناك رغبة كبيرة داخل منظومة لضمه خلال الفترة المقبلة.انضمام إلى من شأنه أن يُحدث تغييرًا كبيرًا في تاريخ النادي لعدة أسباب، وهي:1_ الأهلي حقق دوري أبطال منذ أسابيع وبات محور اهتمام الصحف الآسيوية والعالمية ومع وصول نجم بقيمة فينيسيوس، سيتضاعف الاهتمام ويصبح عنوان رئيسي في وسائل الإعلام يوميًا.2_ فينيسيوس يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة والتي ستتجه لمتابعة الأهلي.3_ فينيسيوس سيزيد من جمالية أداء الراقي الذي سيحظى وقتها بإعجاب الجميع ويصبح فريق يلتف الكثيرون أمام شاشات التلفاز لمشاهدة مبارياته.4_ قيمة الفريق سترتفع سوقيًا، فقيمة اللاعب تقارب من 200 مليون يورو وهذا معناه مزيدًا من عقود الرعاية والإعلان التي ستصب في خزانة الأهلي.5_ فينيسيوس سيكون مفيدًا جدًا للأهلي تسويقيًا قبل مونديال الأندية الذي سيقام في 2029، ويشارك فيه الراقي بصفته بطلاً لآسيا 2025.