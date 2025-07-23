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بسبب مشجع لنادي ريال مدريد.. الجدل التحكيمي يعود إلى الدوري الإسباني

رياضة

2025-07-23 | 06:52
بسبب مشجع لنادي ريال مدريد.. الجدل التحكيمي يعود إلى الدوري الإسباني
84 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

ارتبط نادي ريال مدريد بجدل تحكيمي جديد في إسبانيا، وذلك قبل نحو شهر على انطلاق بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، حيث سيستهل "الميرينغي" مشواره في المسابقة المحلية بملاقاة أوساسونا يوم 19 أغسطس/ آب المقبل.

ويتعلق الأمر بتعيين الاتحاد الإساني لكرة القدم رجلًا يُدعى تشيما ألونسو مستشارًا للجنة التحكيم، من أجل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة في إدارة المباريات من الناحية التحكيمية. وتكمن المشكلة لدى البعض في كون ألونسو مشجعًا لريال مدريد.

ويُعد تشيما خبيرًا في أدوات الأمن السبيراني، ومن المُقرر أن يقتصر عمله في الاتحاد الإسباني على استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث لن يكون له أي دور في الاختيارات الفنية للجنة التحكيم، بما في ذلك اختيار الحكام للمباريات، حسب ما أوضحته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

مع ذلك، أشار مشجعون لبرشلونة إلى أن تعيين مشجع لريال مدريد في منصب تحكيمي مهم، يمثل خطأ كبيرًا، ويحمل دلالة على وجود رغبة في مجاملة "اللوس بلانكوس" تحكيميًا الموسم المقبل 2025-26.

وشهد الموسم الماضي جدلًا تحكيميًا كبيرًا في بطولة الدوري الإسباني؛ حيث انتقدت قناة ريال مدريد الحكام بصورة وصفها مراقبون بـ"غير المقبولة"، فيما لم تحظَ القرارات التحكيمية أيضًا برضا قادة برشلونة، وقد ظهرت مطالبات كثيرة بضرورة تحسين منظومة التحكيم في إسبانيا بشكل عام.

وحاول الاتحاد الإسباني تحسين المنظومة التحكيمية بالفعل، فلجا إلى تعيين مستشار لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، لكن القرار قوبل بالجدل، بسبب انتماء الرجل تشجيعيًا إلى ريال مدريد، كما أسلفنا ذكرًا.
 
يُذكر أن برشلونة تُوج بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، برصيد 88 نقطة من 38 مباراة (28 فوزًا، 4 تعادلات، 6 خسائر)، متقدمًا بفارق 4 نقاط على الريال الثاني، فيما جاء أتلتيكو مدريد ثالثًا بـ76 نقطة، وأتلتيك بيلباو رابعًا بـ70 نقطة.
 
المصدر: winwin
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