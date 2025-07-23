بسبب مشجع لنادي ريال مدريد.. الجدل التحكيمي يعود إلى الدوري الإسباني

ويتعلق الأمر بتعيين الاتحاد الإساني لكرة القدم رجلًا يُدعى تشيما ألونسو مستشارًا للجنة التحكيم، من أجل استخدام أدوات الحديثة في إدارة المباريات من الناحية التحكيمية. وتكمن المشكلة لدى البعض في كون ألونسو مشجعًا لريال .ويُعد تشيما خبيرًا في أدوات الأمن السبيراني، ومن المُقرر أن يقتصر عمله في على استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث لن يكون له أي دور في الاختيارات الفنية للجنة التحكيم، بما في ذلك اختيار الحكام للمباريات، حسب ما أوضحته صحيفة "ماركا" .مع ذلك، أشار مشجعون لبرشلونة إلى أن تعيين مشجع لريال مدريد في منصب تحكيمي مهم، يمثل خطأ كبيرًا، ويحمل دلالة على وجود رغبة في مجاملة "اللوس بلانكوس" تحكيميًا الموسم المقبل 2025-26.وشهد الموسم الماضي جدلًا تحكيميًا كبيرًا في ؛ حيث انتقدت قناة الحكام بصورة وصفها مراقبون بـ"غير المقبولة"، فيما لم تحظَ القرارات التحكيمية أيضًا برضا قادة برشلونة، وقد ظهرت مطالبات كثيرة بضرورة تحسين منظومة التحكيم في إسبانيا بشكل عام.وحاول الاتحاد الإسباني تحسين المنظومة التحكيمية بالفعل، فلجا إلى تعيين مستشار لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، لكن القرار قوبل بالجدل، بسبب انتماء الرجل تشجيعيًا إلى مدريد، كما أسلفنا ذكرًا.