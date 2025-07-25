البايرن يقدم عرضاً لضم دياز

ووفقا لتقرير شبكة "سكاي"، قدم 67.5 مليون يورو للتعاقد مع الجناح الدولي الكولومبي.وذكرت التقارير أن الناديين يتفاوضان على الصفقة.ووفقا لصحيفة " " الألمانية فإن بايرن متحمس للتوصل لاتفاق قريبا.وكان أعلن مؤخرا أن دياز الذي يمتد عقده مع الفريق حتى صيف العام 2027 ليس للبيع، ولكن هذا السيناريو ربما تغير بعد التعاقد مع من أينتراخت مقابل 95 مليون يورو.كما يرتبط ليفربول بالتعاقد مع المهاجم ألكسندر إيساك من ، وهي الصفقة التي قد تكلف نحو 140 مليون يورو.