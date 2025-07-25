Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
آلاف المتظاهرين في تل أبيب يطالبون بإنهاء الحرب على غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

البايرن يقدم عرضاً لضم دياز

رياضة

2025-07-25 | 12:35
البايرن يقدم عرضاً لضم دياز
16 شوهد

ذكر تقرير إعلامي، اليوم الجمعة، أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، تقدم بعرض جديد لضم الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول الإنجليزي.

ووفقا لتقرير شبكة "سكاي"، قدم بايرن 67.5 مليون يورو للتعاقد مع الجناح الدولي الكولومبي.
وذكرت التقارير أن الناديين يتفاوضان على الصفقة.
ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن بايرن متحمس للتوصل لاتفاق قريبا.
وكان ليفربول أعلن مؤخرا أن دياز الذي يمتد عقده مع الفريق حتى صيف العام 2027 ليس للبيع، ولكن هذا السيناريو ربما تغير بعد التعاقد مع هوغو إيكيتيكي من أينتراخت فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو.
كما يرتبط ليفربول بالتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيساك من نيوكاسل يونايتد، وهي الصفقة التي قد تكلف النادي الأحمر نحو 140 مليون يورو.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
سباق محموم بين نابولي وغلاطة سراي لضم أوسيمين
09:29 | 2025-07-25
أزمة في برشلونة بعد آثار قُبلة على خد لامين جمال
08:36 | 2025-07-25
رسمياً.. نادٍ إماراتي يتعاقد مع بيرلو مدرباً للفريق الأول
07:25 | 2025-07-25
فضيحة جنسية جديدة تلاحق ماورو إيكاردي
06:56 | 2025-07-25
استعداداً لتصفيات كأس آسيا.. منتخبنا الأولمبي يبدأ وحداته التدريبية في تونس
05:13 | 2025-07-25
لهذا السبب.. الاتحاد الأوروبي يخفف العقوبة على برشلونة
03:28 | 2025-07-25
قرار جديد من الاتحاد الاسيوي بخصوص مباراة العراق وإندونيسيا في الملحق
22.66%
09:11 | 2025-07-24
قرار جديد من الاتحاد الاسيوي بخصوص مباراة العراق وإندونيسيا في الملحق
09:11 | 2025-07-24
السيد الصدر يوجه دعوة لاتباعه
20.45%
06:53 | 2025-07-25
السيد الصدر يوجه دعوة لاتباعه
06:53 | 2025-07-25
التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي
16%
08:42 | 2025-07-25
التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي
08:42 | 2025-07-25
بالصور.. رونالدو في اجازته الصيفية
13.86%
13:23 | 2025-07-23
بالصور.. رونالدو في اجازته الصيفية
13:23 | 2025-07-23
العراق يعترض على توقيتات مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم
13.7%
07:00 | 2025-07-24
العراق يعترض على توقيتات مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم
07:00 | 2025-07-24
توجيه من الرافدين يخص حسابات الزبائن
13.33%
02:48 | 2025-07-25
توجيه من الرافدين يخص حسابات الزبائن
02:48 | 2025-07-25
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

السيد الصدر يتفقد زوار الإمام الحسين (ع)
Play
السيد الصدر يتفقد زوار الإمام الحسين (ع)
12:09 | 2025-07-25
"خور عبد الله عراقي".. احتجاجات واسعة في ساحة التحرير
Play
"خور عبد الله عراقي".. احتجاجات واسعة في ساحة التحرير
11:26 | 2025-07-25
فاجعة الكوت... تحذيرات من صفقات تمييت التحقيق
Play
فاجعة الكوت... تحذيرات من صفقات تمييت التحقيق
05:10 | 2025-07-25
خطأ طبي يطيح بندى... هل يحاسَب المقصرين؟
Play
خطأ طبي يطيح بندى... هل يحاسَب المقصرين؟
05:05 | 2025-07-25
رفع الساتر الأمني في سامراء وترحيب واسع
Play
رفع الساتر الأمني في سامراء وترحيب واسع
04:55 | 2025-07-25
إيقاف تصدير نفط الإقليم... حجة تركية لرفع الكلفة؟
Play
إيقاف تصدير نفط الإقليم... حجة تركية لرفع الكلفة؟
04:41 | 2025-07-25
بالفيديو.. الجسر الإيطالي يشهد محاولة انتحار جديدة في البصرة
Play
بالفيديو.. الجسر الإيطالي يشهد محاولة انتحار جديدة في البصرة
02:45 | 2025-07-25
ترامب يستجوب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي
Play
ترامب يستجوب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي
02:31 | 2025-07-25
البصرة.. استمرار الحراك الشعبي في الهارثة (فيديو)
Play
البصرة.. استمرار الحراك الشعبي في الهارثة (فيديو)
15:45 | 2025-07-24
أعمدة الدخان تغطي منطقة الضبية شمال شرق بيروت بمحافظة جبل لبنان بعد احتراق عدة يخوت في مرفأ المدينة
Play
أعمدة الدخان تغطي منطقة الضبية شمال شرق بيروت بمحافظة جبل لبنان بعد احتراق عدة يخوت في مرفأ المدينة
13:17 | 2025-07-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.