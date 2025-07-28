لجنة الانضباط تتخذ قرارا جديدا بشأن أحداث نهائي كأس العراق

وتوج بلقب لأول مرة في تاريخه بعد التغلب على بركلات الترجيح.وشهدت المباراة اشتباكات بين لاعبي الفريقين واعتراضات على قرارات الحكم .وقررت اللجنة استدعاء الحكم العراقي (الحكم الرابع) في المباراة للاستماع إلى أقواله بشأن الأحداث التي شهدتها المباراة وواقعة اعتداء أخصائي العلاج الطبيعي بنادي على لاعب فريق زاخو.ومن المقرر أن يمثل الحكم أمام يوم غد الثلاثاء للإدلاء بأقواله حول الواقعة.وكانت لجنة الانضباط قد أعلنت استدعاء مدرب فريق زاخو السابق والذي تولى قيادة الفريق في هذه المباراة بسبب تصريحاته حول مجاملة نادي دهوك.