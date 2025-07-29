شتيغن يتمم عمليته الجراحية بنجاح.. كم سيغيب عن برشلونة؟

وأعلن في بيان رسمي أن خضع اليوم الثلاثاء لعملية جراحية أخرى لعلاج آلام أسفل الظهر.وخضع للجراحة في بعدما سافر الحارس الألماني أمس الإثنين إلى مدينة تحت إشارف الطاقم الطبي لبرشلونة.ومع الجدل الدائر حول فترة غيابه الشهيرة عن الملاعب "3 أشهر"، رفض برشلونة تحديد مدة غيابه، مؤكداً أن "تحسن حالته سيحدد جاهزيته".وجاء في بيان برشلونة: "خضع لاعب الفريق الأول، تير شتيغن، بنجاح لجراحة أخرى لآلام أسفل الظهر، أجرتها أميلي ليغليس، تحت إشراف للنادي في عيادة بوردو ميرينياك الرياضية".وأضاف: "تير شتيغن غير متاح للمشاركة في المباريات، وستحدد فترة تعافيه موعد عودته".كان من المفترض ألا يُعلن النادي رسمياً عن مدة غياب الألماني، مع أن برشلونة يعتقد أن تير شتيغن سيغيب لأكثر من 3 أشهر.وحسب الصحفي فرناند بولو، الذي يعمل لدى صحيفة " " الكتالونية، فإن برشلونة يتوقع أن غياب تير شتيغن سيستغرق من 4 إلى 5 أشهر.وكان تير شتيغن أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيغيب لمدة 3 أشهر، وهو البيان الذي أغضب .ووفقاً للتقارير، فإن برشلونة رأى أن تير شتيغن يريد إرباك خطط النادي، لأنه في حالة غيابه لـ3 أشهر لن يمكن استخدام 80% من راتبه لتسجيل لاعبين آخرين مثل خوان غارسيا أو ، ويجب أن تكون المدة 4 أشهر على الأقل حسب في .