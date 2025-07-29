شتيغن يتمم عمليته الجراحية بنجاح.. كم سيغيب عن برشلونة؟

وأعلن نادي برشلونة
في بيان رسمي أن مارك أندريه تير شتيغن
خضع اليوم الثلاثاء لعملية جراحية أخرى لعلاج آلام أسفل الظهر.
وخضع تير شتيغن
للجراحة في فرنسا
بعدما سافر الحارس الألماني أمس الإثنين إلى مدينة بوردو
تحت إشارف الطاقم الطبي لبرشلونة.
ومع الجدل الدائر حول فترة غيابه الشهيرة عن الملاعب "3 أشهر"، رفض برشلونة تحديد مدة غيابه، مؤكداً أن "تحسن حالته سيحدد جاهزيته".
وجاء في بيان برشلونة: "خضع لاعب الفريق الأول، مارك أندريه
تير شتيغن، بنجاح لجراحة أخرى لآلام أسفل الظهر، أجرتها الدكتورة
أميلي ليغليس، تحت إشراف الخدمات الطبية
للنادي في عيادة بوردو ميرينياك الرياضية".
وأضاف: "تير شتيغن غير متاح للمشاركة في المباريات، وستحدد فترة تعافيه موعد عودته".
كان من المفترض ألا يُعلن النادي رسمياً عن مدة غياب الألماني، مع أن برشلونة يعتقد أن تير شتيغن سيغيب لأكثر من 3 أشهر.
وحسب الصحفي فرناند بولو، الذي يعمل لدى صحيفة "موندو ديبورتيفو
" الكتالونية، فإن برشلونة يتوقع أن غياب تير شتيغن سيستغرق من 4 إلى 5 أشهر.
وكان تير شتيغن أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيغيب لمدة 3 أشهر، وهو البيان الذي أغضب إدارة برشلونة
.
ووفقاً للتقارير، فإن برشلونة رأى أن تير شتيغن يريد إرباك خطط النادي، لأنه في حالة غيابه لـ3 أشهر لن يمكن استخدام 80% من راتبه لتسجيل لاعبين آخرين مثل خوان غارسيا أو فويتشيك تشيزني
، ويجب أن تكون المدة 4 أشهر على الأقل حسب قانون اللعب النظيف
في الدوري الإسباني
.