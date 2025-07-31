الأولمبي العراقي يختتم معسكر تونس ويستعد لمعركة آسيا: فوز وهزيمة وتكتيكات جديدة

وشهد المعسكر تركيزًا كبيرًا من الجهاز الفني بقيادة المدرب على رفع اللياقة البدنية وتطبيق تكتيكات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين، وقد أشاد الملاك التدريبي بالانضباط والجدية التي أظهرها اللاعبون طوال فترة المعسكر، مما يبشر بمستقبل واعد للمنتخب.وخاض خلال المعسكر مباراتين تجريبيتين، الأولى كانت أمام شبيبة القيروان وخسرها بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، بينما تفوق في المباراة الودية الثانية على الرياضي البنزرتي بثنائية نظيفة، وكانت الاستفادة الفنية كبيرة، حيث تم إشراك جميع العناصر على شكل دفعتين.ومن المؤمل أن يصل وفد المنتخب إلى البلاد اليوم تأهبًا لبداية معسكره الداخلي في ، ويتضمن وديًا في مناسبتين يومي الثاني والخامس من آب المقبل، من أجل صقل الخطط التكتيكية واختبار التوليفات بين اللاعبين، وإجراء تقييم نهائي للياقة البدنية وتماسك الفريق، تحضيرًا للاستحقاق الآسيوي المهم.ويتطلع إلى رؤية منتخبنا الأولمبي يقدم مستويات مميزة في مباراتي البحرين، وأن يكون المعسكر التونسي قد أثمر نتائج إيجابية تنعكس على أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.يذكر أنَّ قائمة منتخبنا تضم (26) لاعبًا هم كل من: وليث ساجد ورضا لحراسة المرمى، وكاظم رعد وعباس عدنان وحسين فاهم وسجاد محمد فاضل وعلي صادق وحيدر حمد وأموري فيصل وأحمد عايد وحيدر ومصطفى نواف وذو الفقار يونس وعمر عبد مجباس وحسن عماد وقاسم محمد وعلي مخلد وعبد الرزاق قاسم وكرار علي وحسن خالد وسجاد وعباس عادل ومسلم موسى ومصطفى قابيل وعلي جاسم.