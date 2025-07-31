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الأولمبي العراقي يختتم معسكر تونس ويستعد لمعركة آسيا: فوز وهزيمة وتكتيكات جديدة
رياضة
2025-07-31 | 03:35
88 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
اختتم المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم تحت (23) عامًا بنجاح معسكر تونس التدريبي، الذي استمر لمدة (8) أيام، ويدخل ضمن برنامج الإعداد لتصفيات
كأس آسيا
، والمقررة إقامتها في كمبوديا مطلع أيلول المقبل، ويتنافس
العراق
في المجموعة السابعة إلى جانب باكستان وعمان وكمبوديا.
وشهد المعسكر
التونسي
تركيزًا كبيرًا من الجهاز الفني بقيادة المدرب
عماد محمد
على رفع اللياقة البدنية وتطبيق تكتيكات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين، وقد أشاد الملاك التدريبي بالانضباط والجدية التي أظهرها اللاعبون طوال فترة المعسكر، مما يبشر بمستقبل واعد للمنتخب.
وخاض
العراق
خلال المعسكر مباراتين تجريبيتين، الأولى كانت أمام شبيبة القيروان وخسرها بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، بينما تفوق في المباراة الودية الثانية على الرياضي البنزرتي بثنائية نظيفة، وكانت الاستفادة الفنية كبيرة، حيث تم إشراك جميع العناصر على شكل دفعتين.
ومن المؤمل أن يصل وفد المنتخب إلى البلاد اليوم تأهبًا لبداية معسكره الداخلي في
محافظة البصرة
، ويتضمن
ملاقاة
البحرين
وديًا في مناسبتين يومي الثاني والخامس من آب المقبل، من أجل صقل الخطط التكتيكية واختبار التوليفات بين اللاعبين، وإجراء تقييم نهائي للياقة البدنية وتماسك الفريق، تحضيرًا للاستحقاق الآسيوي المهم.
ويتطلع
الشارع الرياضي
إلى رؤية منتخبنا الأولمبي يقدم مستويات مميزة في مباراتي البحرين، وأن يكون المعسكر التونسي قد أثمر نتائج إيجابية تنعكس على أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.
يذكر أنَّ قائمة منتخبنا تضم (26) لاعبًا هم كل من:
حسين حسن
وليث ساجد ورضا
عبد العزيز
لحراسة المرمى، وكاظم رعد وعباس عدنان وحسين فاهم وسجاد محمد فاضل وعلي صادق وحيدر حمد وأموري فيصل وأحمد عايد وحيدر
عبد الكريم
ومصطفى نواف وذو الفقار يونس وعمر عبد مجباس وحسن عماد وقاسم محمد وعلي مخلد وعبد الرزاق قاسم وكرار علي وحسن خالد وسجاد
محمد مهدي
وعباس عادل ومسلم موسى ومصطفى قابيل وعلي جاسم.
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الشارع الرياضي
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محافظة البصرة
سومرية نيوز
عبد الكريم
عبد العزيز
عبد الرزاق
قاسم محمد
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