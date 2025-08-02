درجال يكشف: لم نُبلغ بإلغاء "كأس ملك تايلند".. ومباراة مصر الودية ألغيت بسببها

وقال خلال مؤتمر صحفي، "سأكرّس وقتي بالكامل من أجل استعدادات ، وأدعو الجميع إلى الهدوء والعمل المشترك لضمان التأهل إلى من خلال توفير الظروف المثالية للمنتخب الوطني والفئات العمرية".وأشار إلى أن "تأجيل الانتخابات بات أمراً صعباً بعد الآن ويتطلب موافقة الاتحادين الآسيوي والدولي".وفي ما يتعلق باستعدادات المنتخب، كشف درجال: "لم نُبلغ بإلغاء ملك تايلند، وكانت هناك مباراة ودية مع المنتخب المصري، لكنها أُلغيت بسبب مشاركة في البطولة ذاتها".وتحدّث درجال عن فترة رئاسته قائلاً: "لن أقيم الأربع سنوات الماضية التي ترأست فيها الاتحاد، فالإعلام والشارع الرياضي هما من يقيّمان عملي، لكننا حققنا الكثير من الأهداف، بعضها لم يُحسم، وليس أنا السبب في ذلك".وأردف: "بطولة خليجي 25 التي أُقيمت في أحدثت ثورة رياضية وأعادت العراق إلى الواجهة، وكانت أقل بطولة صُرفت فيها أموال مقارنة بالدول الأخرى".واختتم درجال مؤتمره بالحديث عن المنظومة الإدارية والتقنية قائلاً: " ينفذ عملاً إلكترونياً يتفوّق حتى على بعض مؤسسات الدولة، وهو جهد يؤسس للمرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أن " وافق على استراتيجية عملي للأربع سنوات الماضية وحتى لعشر سنوات مقبلة".