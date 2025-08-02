الأولمبي العراقي يهزم نظيره البحريني وديا في البصرة

تمكن المنتخب الأولمبي العراقي، مساء السبت، من هزيمة نظيره البحريني وديا في .

وفاز منتخبنا بهدف وحيد سجله في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وأقيمت المباراة في ، ضمن معسكره التدريبي لمنتخبنا في في إطارِ استعداداته لتصفياتِ شهر أيلول المقبل.

