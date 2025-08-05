الأولمبي العراقي يخوض ثاني مبارياته الودية أمام البحرين اليوم

وتغلّب في المباراة الودية الأولى بنتيجة هدف واحد دون رد، سجله اللاعب ، وتكتسب مواجهة أهمية خاصة، إذ تمثل فرصة ذهبية للجهاز الفني بقيادة المدرب ، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة وتجريب خطط تكتيكية جديدة.وعلى الجانب الآخر، يُعد منتخب البحرين منافسًا قويًا وذا خبرة جيدة، مما يجعله الخصم المثالي لاختبار قوة منتخبنا، وستتيح هذه المباراة للاعبين فرصة تعزيز الجانب التنافسي، بأسلوب لعب مختلف، والتعامل مع ضغط المباريات، وهو ما سيعود بالنفع عليهم قبل دخولهم غمار المنافسات الرسمية.ومن المتوقع أن تكون المباراة حافلة بالندية والإثارة، إذ سيسعى كل منتخب لتقديم أفضل ما لديه، وسيركز ملاكنا التدريبي على تحقيق الانسجام بين الخطوط الثلاثة، وتفعيل الجانب الهجومي، بينما يطمح الأحمر البحريني إلى استغلال اللعب أمامنا لرفع معدل الجاهزية القصوى فنيًا وبدنيًا، وتُعد هذه المباراة أكثر من مجرد لقاء ودي، كما إنها تمثل خطوة مهمة على طريق بناء فريق قوي قادر على تحقيق طموحات جماهيرنا في الاستحقاقات المقبلة.