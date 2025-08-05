انتخاب الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي

وفاز بعضوية الهيئة الإدارية لنادي الشرطة كلاً من: ، عبدالحليم فاهم، ، ، تحسين ، ، ، إحسان علي، حسين سبهان، ومصطفى جبار علك.وحضر الانتخابات، كلاً من رئيس ، ، ورئيس .