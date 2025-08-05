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الأولمبي العراقي يتعادل مع نظيره البحريني في البصرة
رياضة
2025-08-05 | 15:00
المصدر:
السومرية نيوز
113 شوهد
تعادل المنتخب الأولمبي العراقي، مساء الثلاثاء، مع نظيره البحريني في ثاني مباراة ودية له في
محافظة البصرة
.
وانتهت المباراة التي اقيمت في
ملعب مدينة
البصرة الدولي
بهدف نظيف لكل منهما.
وأقيمت المباراة ضمن معسكره التدريبي لمنتخبنا في
البصرة
في إطارِ استعداداته لتصفيات
كأس آسيا لكرة القدم
شهر أيلول المقبل.
وكان المنتخب الأولمبي العراقي تمكن، مساء السبت الماضي، من هزيمة نظيره البحريني وديا بهدف نظيف في
محافظة البصرة
.
Alsumaria Tv
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