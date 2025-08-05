الأولمبي العراقي يتعادل مع نظيره البحريني في البصرة

وانتهت المباراة التي اقيمت في بهدف نظيف لكل منهما.

وأقيمت المباراة ضمن معسكره التدريبي لمنتخبنا في في إطارِ استعداداته لتصفيات شهر أيلول المقبل.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي تمكن، مساء السبت الماضي، من هزيمة نظيره البحريني وديا بهدف نظيف في .