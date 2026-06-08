غياب عراقي عن قائمة "أغلى النجوم العرب" في مونديال 2026

يتصدر أشرف حكيمي، لاعب الفرنسي، قائمة أغلى اللاعبين العرب المشاركين في كأس العالم 2026، بقيمة سوقية تبلغ 80 مليون يورو.ويأتي في المركز الثاني بالتساوي كل من المصري عمر مرموش، لاعب الإنجليزي، والمغربي أيوب بوعدي، لاعب ليل الفرنسي، بقيمة سوقية تبلغ 50 مليون يورو لكل منهما.ويحتل إبراهيم مازا، لاعب باير ليفركوزن الألماني، المركز الرابع بقيمة سوقية تصل إلى 45 مليون يورو.وفي المركز الخامس يتساوى 3 لاعبين بقيمة 40 مليون يورو، وهم المغربي صيباري لاعب آيندهوفن الهولندي، ومواطنه عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس الإسباني، والجزائري ريان آيت نوري لاعب سيتي الإنجليزي.1- أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان): 80 مليون يورو.2- عمر مرموش (مصر - مانشستر سيتي): 50 مليون يورو.3-أيوب بوعدي (المغرب - ليل): 50 مليون يورو.4- إبراهيم مازا (الجزائر - باير ليفركوزن): 45 مليون يورو.5- إسماعيل صيباري (المغرب - آيندهوفن): 40 مليون يورو.6-عبد الصمد الزلزولي (المغرب - ريال بيتيس): 40 مليون يورو.7-ريان آيت نوري (الجزائر - مانشستر سيتي): 40 مليون يورو.8- بلال الخنوس (المغرب - شتوتغارت): 35 مليون يورو.9-إبراهيم دياز (المغرب - ريال مدريد): 35 مليون يورو.10- أمين غويري (الجزائر - أولمبيك مارسيليا): 28 مليون يورو.11- شمس الدين طالبي (المغرب - سندرلاند): 25 مليون يورو.12- نايل العيناوي (المغرب - روما): 23 مليون يورو.13-أنيس حاج موسى (الجزائر - فينورد): 23 مليون يورو.14- (مصر): 22 مليون يورو، وذلك وقت إنهاء تعاقده مع .15-سمير المرابط (المغرب - ستراسبورغ): 22 مليون يورو.16- محمد الأمين عمورة (الجزائر - فولفسبورغ): 20 مليون يورو.17- نصير مزراوي (المغرب - مانشستر يونايتد): 18 مليون يورو.18- زكرياء الواحدي (المغرب - جينك): 17 مليون يورو.19- حنبعل المجبري (تونس - بيرنلي): 15 مليون يورو.20-فارس شايبي (الجزائر - آينتراخت فرانكفورت): 15 مليون يورو.وعلى مستوى المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، يتصدر المنتخب الفرنسي قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية بين جميع المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة.وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لتشكيلة منتخب فرنسا 1.52 مليار يورو، يتقدمها النجم الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 180 مليون يورو.وتوجد 4 منتخبات فقط تتجاوز قيمتها السوقية حاجز المليار يورو، وهي فرنسا بقيمة 1.52 مليار يورو، وإنجلترا بقيمة 1.36 مليار يورو، وإسبانيا بقيمة 1.22 مليار يورو، والبرتغال بقيمة 1.01 مليار يورو.أما المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم، فيحتل المركز الثامن بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 782.5 مليون يورو، وهو رقم يعادل تقريبا نصف القيمة السوقية للمنتخب الفرنسي الذي حل وصيفا لمنتخب التانغو في نهائي مونديال قطر 2022.