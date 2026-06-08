بيريز يحسم الانتخابات ويواصل رئاسة ريال مدريد حتى 2030

وتفوق على منافسه إنريكي ريكيلمي الذي حصل على 35% من الأصوات، في أول انتخابات رئاسية حقيقية يشهدها النادي منذ سنوات طويلة.وأكد بيريز عقب فوزه أن النتيجة تمثل دعماً كبيراً لمشروعه المستقبلي، متعهداً بمواصلة تطوير الفريق خلال المرحلة المقبلة.