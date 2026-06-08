تفتيش واستجوابات.. أمريكا تستقبل منتخبات المونديال بإجراءات مثيرة

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعثة المنتخب وهي تخضع للتفتيش صارم ودقيق، شمل تفتيش الأمتعة وأفراد البعثة، من طرف موظفي عند وصولها إلى أحد المطارات في .

وأثارت المشاهد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبر بعض المتابعين ما قامت به السلطات الأميركية إجراء "مذلا".



واختار المنتخب السنغالي في ولاية نيوجيرسي مقرا للإقامة والتدريب خلال فعاليات المونديال.



والأسبوع الماضي، قال مسؤول رياضي عراقي إن مهاجم المنتخب العراقي ، المشارك في لكرة القدم، خضع للاحتجاز والاستجواب لمدة تقارب سبع ساعات في مطار أوهير بعد وصوله مع بعثة الفريق.



وأضاف المسؤول، الذي يعمل في وتربطه علاقات وثيقة بالمنتخب، أن حسين سمح له بالدخول في نهاية المطاف، في حين منع مصور الفريق من دخول الولايات المتحدة.



وأشار المسؤول إلى أن هاتف حسين، البالغ من العمر 30 عاما، خضع للتفتيش عند وصوله، وأضاف: "لكن مصور احتجز لأكثر من 10 ساعات، وتم تفتيش هاتفه، وبعدها رُفض دخوله إلى الولايات المتحدة".



كما واجهت العديد من المنتخبات مشاكل في الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لبعض لاعبيها وجماهيرها.



والأسبوع الماضي، ذكر أن مهاجمه بريل إمبولو لم يسافر مع الفريق إلى الولايات المتحدة، بعدما خضع تصريح سفره الإلكتروني للمراجعة.



وفي ، تخلف زكرياء الوحيدي عن الالتحاق ببعثة "أسود الأطلس" في الولايات المتحدة بعد رفض طلب حصوله على الأسبوع الماضي، غير أنه تمكن من الالتحاق بهم بعد ذلك.



الى ذلك، قال لدى ، بسنديده، السبت الماضي، إن لاعبي المنتخب الإيراني لم يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة إلا يوم مباراتهم في كأس العالم.



ونقلت وسائل الإعلام المكسيكية عن 15 مسؤولا في لكرة القدم أنهم لم يحصلوا على تأشيرات دخول إلى الأراضي الأمريكية لحضور كأس العالم.



وبحسب وسائل إعلام إيرانية، لم يحصل رئيس الاتحاد المحلي محمد تاج ومدير لوجستيات الفريق على التأشيرة الأميركية.