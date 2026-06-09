أنباء سارة لعشاق ميسي في معسكر الأرجنتين

أعلن مدرب المنتخب الأرجنتيني، أن سيشارك في المواجهة الودية التي ستقام بين وأيسلندا، فجر الثلاثاء، على أرضية ملعب "جوردان " الواقع بمدينة أوبورن بولاية ، قبل بدء رحلة الدفاع عن اللقب في مونديال 2026.قال خلال المؤتمر الصحفي على هامش المواجهة: " ميسي سيشارك في المواجهة الودية أمام أيسلندا، لكنني لا أعرف كم هي الدقائق التي سيحصل عليها داخل الملعب، سأتحدث معه خلال الحصة التدريبية الأخيرة لتجنب حدوث أي مخاطر".وفيما يتعلق بحالة اللاعبين المصابين، علق سكالوني بالقول: " ولياندرو باريديس يتعافيان بشكل جيد خلال الوقت الراهن، من المنتظر أن يشارك هذا الثنائي في تدريبات المنتخب الأرجنتيني نهاية الأسبوع الجاري".ولم يخف سكالوني تحفظه تجاه خوض مواجهة ودية قبل يوم واحد من انطلاق منافسات 2026، الأمر الذي دفعه للقول: "لو كان الأمر بيدي لما لعبنا مباراة الغد، لا أحب خوض المباريات الودية في هذا التوقيت، أتمنى انتهاء المباراة بسرعة، فهي أشبه بحجر عثرة في طريق تحضيرات المنتخب الأرجنتيني".سرعان ما شن سكالوني هجومًا حادًا على بعض وسائل الإعلام التي عملت على تحريف تصريحاته الأخيرة، مؤكدًا أهمية الدور الذي ينتظر ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.قال سكالوني: "ميسي يحظى بدوره المعتاد في هذه البطولة، أهميته لا تقتصر على غرفة الملابس أو داخل الملعب، بل بذلك التأثير الذي يحدثه في الخصوم، أريده أن يلعب وأتمنى أن يكون جاهزًا بأفضل طريقة ممكنة في المونديال".واختتم سكالوني كلماته بالقول: "البعض حرف تصريحاتي الأخيرة، واتهموني بعدم اتخاذ أي قرارات بشأن المنتخب الأرجنتيني دون العودة إلى ليونيل ميسي، الأمور لا تسير بهكذا طريقة، بالتأكيد تم إخراج كلماتي عن سياقها الحقيقي".