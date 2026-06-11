استبعاد الزلزولي ونايف أكرد.. المغرب يتلقى ضربتين موجعتين قبيل كأس العالم

وأكد " " استبعاد الزلزولي لاعب برشلونة الإسباني السابق وريال الحالي وزميله نايف أكرد مدافع مارسيليا الفرنسي من قائمة "أسود أطلس" لمونديال 2026.وأصيب الزلزولي في ركبته اليمنى خلال مباراة ودية أمام أوائل الأسبوع الجاري، وكانت الفحوصات الأولية أظهرت إمكانية انضمامه لحسابات محمد وهبي مدرب منتخب خلال الأدوار الإقصائية.أما أكرد فكان يعاني من الإصابة منذ أسابيع ولم يتمكن من التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في المونديال.وساهم الزلزولي في تأهل فريقه الحالي الإسباني لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكان مرشحا بقوة للتألق في ، أما أكرد، فكان ركيزة أساسية في إنجاز المغاربة التاريخي بالتأهل لنصف العالم 2022 في قطر.وتم استبدال الثنائي المصاب بكل من أمين سباعي لاعب أنجيه الفرنسي، ومروان سعدان لاعب الفتح السعودي.ويبدأ منتخب المغرب في كأس العالم بمواجهة يوم السبت (بالتوقيت المحلي) على ملعب " " في ، ثم يواجه اسكتلندا في 19 يونيو في ، ويختتم مباريات المجموعة الثالثة بمواجهة هايتي بخمسة أيام في أتلانتا.