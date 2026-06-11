استبعاد الزلزولي ونايف أكرد.. المغرب يتلقى ضربتين موجعتين قبيل كأس العالم

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا
" استبعاد الزلزولي لاعب برشلونة الإسباني السابق وريال بيتيس
الحالي وزميله نايف أكرد مدافع مارسيليا الفرنسي من قائمة "أسود أطلس" لمونديال 2026.
وأصيب الزلزولي في ركبته اليمنى خلال مباراة ودية أمام النرويج
أوائل الأسبوع الجاري، وكانت الفحوصات الأولية أظهرت إمكانية انضمامه لحسابات محمد وهبي مدرب منتخب المغرب
خلال الأدوار الإقصائية.
أما أكرد فكان يعاني من الإصابة منذ أسابيع ولم يتمكن من التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في المونديال.
وساهم الزلزولي في تأهل فريقه الحالي ريال بيتيس
الإسباني لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكان مرشحا بقوة للتألق في كأس العالم
، أما أكرد، فكان ركيزة أساسية في إنجاز المغاربة التاريخي بالتأهل لنصف نهائي كأس
العالم 2022 في قطر.
وتم استبدال الثنائي المغربي
المصاب بكل من أمين سباعي لاعب أنجيه الفرنسي، ومروان سعدان لاعب الفتح السعودي.
ويبدأ منتخب المغرب مشواره
في كأس العالم بمواجهة البرازيل
يوم السبت (بالتوقيت المحلي) على ملعب "ميتلايف
" في نيويورك
، ثم يواجه اسكتلندا في 19 يونيو في بوسطن
، ويختتم مباريات المجموعة الثالثة بمواجهة هايتي بعدها
بخمسة أيام في أتلانتا.