هيبة الرافدين تزلزل "أزتيكا".. دخولية العراق في افتتاح مونديال 2026 تتصدر الترند

وشهد حفل الافتتاح عروضاً فنية وبصرية ضخمة عكست هوية البلد المضيف، إذ تزينت أرضية الملعب بمجسمات عملاقة وأزياء مستوحاة من التراث المكسيكي والحضارات الإنسانية المختلفة، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة المكسيكية معلنة انطلاق نسخة تاريخية من البطولة التي تضم 48 منتخباً للمرة الأولى.لكن المشهد الذي استوقف العراقيين كان لحظة استعراض المنتخبات المشاركة، عندما ظهر العلم العراقي مرفرفاً أمام ملايين المشاهدين حول العالم، مترافقاً مع صور ورموز مستوحاة من حضارة بلاد ، في رسالة جسدت عمق التاريخ العراقي ومكانته الحضارية بين أمم الأرض.عودة إلى لم تكن مجرد تأهل رياضي، بل محطة تاريخية أنهت غياباً استمر منذ المشاركة الوحيدة في مونديال 1986. وخلال تلك العقود الطويلة، مر العراق بظروف سياسية وأمنية واقتصادية معقدة، انعكست بشكل مباشر على مسيرة الكرة العراقية، إلا أن الحلم ظل حاضراً في وجدان الجماهير التي واصلت دعم منتخبها في مختلف المحطات.ولذلك، فإن ظهور العراق في افتتاح المونديال حمل معاني تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، إذ رأى كثيرون في المشهد إعلاناً عن عودة العراق إلى واجهة الأحداث الرياضية العالمية، وتجسيداً لقدرة الرياضة على توحيد المشاعر الوطنية رغم كل التحديات.اللافت في دخولية العراق أن التركيز لم ينصب فقط على المنتخب، بل امتد ليشمل الإرث الحضاري للبلاد.فخلال الاستعراض البصري، حضرت رموز مستوحاة من حضارة بلاد الرافدين التي تعد من أقدم الحضارات الإنسانية، وهو ما دفع آلاف المتابعين إلى التعبير عن اعتزازهم برؤية تاريخ العراق وثقافته يمثلان جنباً إلى جنب مع أبرز دول العالم المشاركة في البطولة.ورأى معلقون أن المشهد نجح في تقديم صورة مختلفة عن العراق، بعيداً عن الصور النمطية المرتبطة بالحروب والأزمات، ليظهر كبلد يمتلك واحداً من أعرق الإرث الحضاري في التاريخ الإنساني.كما حظي العلم العراقي باهتمام خاص على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون لقطات ظهوره خلال الحفل، مؤكدين أن عبارة "الله أكبر" التي يتوسط بها العلم أضفت بعداً رمزياً مميزاً على المشهد.واختار القائمون على الحفل أيمن حسين ليكون واجهة المنتخب العراقي في فقرة استعراض نجوم المنتخبات المشاركة، حيث ظهرت صورته مقترنة بصورة "أسد الرافدين"، في إشارة رمزية لقوة وعراقة الكرة العراقية.واعتبر كثير من المتابعين أن اختيار أيمن حسين لتمثيل المنتخب العراقي في العرض يعكس مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة العراقية في السنوات الأخيرة، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع المنتخب في مختلف والتصفيات المؤهلة للمونديال.كما لفتت الأنظار صورة الأسد التي ظهرت في الملعب بالتزامن مع تقديم العراق، في إشارة واضحة إلى لقب " " الذي ارتبط بالمنتخب الوطني لعقود طويلة، وأصبح جزءاً من هويته الكروية.وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه اللقطة، معتبرين أنها جسدت روح المنتخب العراقي وشخصيته القتالية التي قادته إلى تحقيق حلم العودة للمونديال.وشهد حفل الافتتاح مشاركة عدد من أبرز نجوم الفن العالمي، حيث قدمت Shakira والفنان Burna Boy الأغنية الرسمية للبطولة، فيما أدى الفنان المكسيكي Alejandro Fernández .كما تضمن الحفل عروضاً موسيقية أخرى شارك فيها Andrea Bocelli إلى جانب عدد من الفنانين العالميين، في مشهد جمع بين الرياضة والثقافة والفن أمام جمهور عالمي ضخم.ورغم الزخم الفني الكبير، نجح ظهور العراق في خطف جزء مهم من الاهتمام العربي على مواقع التواصل، حيث تصدرت مقاطع الدخولية قوائم التداول في عدد من المنصات.خلال ساعات قليلة من انتهاء الحفل، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات والمنشورات التي احتفت بعودة العراق إلى كأس العالم.واعتبر كثير من المتابعين أن مجرد رؤية اسم العراق بين المنتخبات الـ48 المشاركة يمثل إنجازاً بحد ذاته، فيما وصف آخرون المشهد بأنه "لحظة تاريخية" أعادت للأذهان ذكريات مونديال 1986، لكنها هذه المرة جاءت بحضور مختلف يعكس تطور الكرة العراقية وطموحاتها.كما ركزت التعليقات على البعد الحضاري للظهور العراقي، مؤكدين أن بلاد الرافدين لم تكن تمثل منتخباً لكرة القدم فقط، بل كانت تمثل تاريخاً يمتد لآلاف السنين من الإبداع الإنساني والحضاري.يرى مراقبون أن أهمية المشاركة العراقية في كأس العالم 2026 لا تقتصر على الجانب الرياضي فحسب، بل تحمل أبعاداً معنوية وثقافية ووطنية كبيرة.فبعد سنوات طويلة من الانتظار، عاد العراق ليكون جزءاً من أكبر حدث رياضي عالمي، وليحظى بفرصة تقديم نفسه أمام مليارات المشاهدين ليس فقط عبر كرة القدم، بل أيضاً من خلال تاريخه وحضارته وثقافته.وفي وقت تواصل فيه الجماهير العراقية الاحتفال بهذه العودة التاريخية، يبقى المشهد الأبرز الذي علق في الأذهان هو لحظة ظهور العلم العراقي في افتتاح كأس العالم، مرفرفاً بين أعلام العالم، حاملاً معه قصة شعب لم يفقد إيمانه بالحلم، حتى عاد إلى المكان الذي طالما اعتقد أنه يستحق أن يكون فيه.