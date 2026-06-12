"سنشاهد أفشل كأس عالم".. أبو تريكة يشن هجوماً لاذعاً بشأن تنظيم المونديال

"سنشاهد أفشل كأس عالم".. النجم تريكة يتحدث عن تنظيم المونديال 2026 في والمكسيك وكندا⁣ #الجزيرة_مونديال26 pic.twitter.com/NbMoC1yIGc — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 11, 2026

يظل أبو تريكة أيقونة الرياضة والأخلاق في الوطن العربي والإسلامي.

لا يترك فرصة ولا نافذة للدفاع عن المستضعفين، خاصةً أهل غزة، إلا واستغلها.

وها هو يذكّر العالم بجرائم الولايات المتحدة وأن تنظيمها لكأس العالم محاولة لغسيل سمعتها القذرة.@trikaofficial pic.twitter.com/3giMF5j7vb — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) June 12, 2026

واعتبر أبو تريكة في مداخلة مرئية حظيت بمتابعة قياسية، أن نسخة مونديال قطر 2022 تظل الأفضل تربعاً على عرش التنظيم في تاريخ البطولة على الإطلاق.وشن النجم المصري هجوماً لاذعاً على النسخ المونديالية الأخرى، مؤكداً أن من يريد غسل سمعته السياسية يلجأ إلى تنظيم ، في إشارة إلى دول كبرى تشارك في حرب الإبادة الجماعية الدائرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتشن حروباً على دول أخرى، بل وصل الحد ببعضها إلى خطف رئيس من منزله، ثم تأتي اليوم لتنظيم المونديال بادعاء نشر الديمقراطية.وتوقع النجم المصري أن تشهد النسخة الحالية من كأس العالم مشكلات فنية وتنظيمية كبيرة، مبيناً أن بعض هذه الأزمات بدأ في الظهور بالفعل حتى قبل حفل الافتتاح، ومقارناً ذلك بالنجاح الباهر والراحة الفنية التي تميزت بها نسخة قطر السابقة، والتي وضعت معايير تعجيزية لمن يأتي .وأضاف: "سنشاهد أفشل كأس عالم، لأن المشكلات بدأت من عدم حضور الحكام، ومشكلات ملاعب، ومشكلات طقس، ومشكلات تنظيم".وقد أشعلت هذه التصريحات تياراً من النقاشات الساخنة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية تسييس كرة القدم، وفي هذا السياق، عبرت المذيعة عن تأييدها المطلق لطرح أبو تريكة، مغردة بأن الشعوب لن تنسى ما جرى من جرائم في قطاع غزة، ورافضة النغمة التي تطالب بفصل السياسة عن الرياضة عندما يتعلق الأمر بالقضايا العربية العادلة.وأوضح المغرد برير اللواتي أن الغرب هو من بدأ بتسييس منظومة كرة القدم واستخدامها أداةً موجهة، مستشهداً بمقاطعة في المونديال والبطولات الأوروبية، وحملات الضغط الهائلة التي شنت ضد قطر بحجة الدفاع عن القيم والمثلية، فضلاً عن السماح برفع شعارات داعمة لأوكرانيا في المقابل وحظر العلم الفلسطيني؛ مما يثبت أن الرياضة تصبح دفاعاً عن المبادئ إذا خدمت أهواء الغرب، وتسمى تسييساً إذا نطق بها العرب.ووصف الكاتب مراد علي النجم المصري بأنه يظل أيقونة الرياضة والأخلاق في العالم العربي والإسلامي، نظراً لعدم تفويته أي فرصة أو نافذة إعلامية للدفاع عن المستضعفين وعلى رأسهم أهل غزة، مشيداً بتذكيره للعالم بجرائم الولايات المتحدة ومساعيها لتنظيم المونديال بغرض غسل سمعتها.وكتبت إيمان طوالبة أن محمد أبو تريكة استطاع الجمع بين التألق الرياضي وسمو الأخلاق ليتحول إلى قدوة إنسانية تجاوزت حدود المستطيل الأخضر، بعدما اختار أن يجعل من نجوميته رسالة للدفاع عن المبادئ والثبات عليها رغم كل الضغوط.وأعاد المغرد التذكير بالأجواء التي سبقت مونديال قطر، مشيراً إلى الهجوم الضاري الذي شنه الإعلام الغربي حينها ومحاولات تشويه صورة بادعاءات غياب حقوق الإنسان لرفضها دعم المثلية، وهو ما يوضح التناقض الصارخ في التعامل مع ملفات تنظيم كأس العالم بين والغربية.وشكلت نسخة كأس العالم التي استضافتها في عام 2022 علامة فارقة في تاريخ الملاحة الرياضية الدولية، حيث وصفت من جانب (فيفا) والعديد من الخبراء بأنها النسخة الأفضل من حيث التنظيم والأمان والتقارب الجغرافي.ونجحت الدوحة في تقديم تجربة استثنائية عبر بنية تحتية متطورة شملت 8 ملاعب مشيدة وفق أحدث التصاميم المعمارية العالمية، ومجهزة بنظام تبريد مبتكر صديق للبيئة، وتميزت هذه البطولة بـ"تقارب المسافات"، وهو ما أتاح للجماهير فرصة حضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم ذاته، بفضل شبكة مترو الدوحة المتطورة التي ربطت بين الملاعب ومناطق المشجعين بكل سهولة ويسر.وعلى الصعيد الأمني والاجتماعي، سجل المونديال خلو تام من أي مشكلات أمنية كبرى، وجرى الاحتفاء به كنسخة عائلية بامتياز حظيت بترحيب واسع من الأسر والمشجعين من مختلف الثقافات، نظراً لالتزام الدولة المنظمة بهويتها وقيمها العربية والشرقية، مما أسهم في تبديد الصور النمطية وتصدير صورة حضارية مشرقة عن المنطقة إلى العالم بأسره.