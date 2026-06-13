حكيمي: لا نخشى مواجهة البرازيل وسنخرج نتيجة ايجابية

وتحمل هذه المواجهة في طياتها صراعًا بين فريقين من العيار الثقيل، الأول بتاريخه والثاني بطموحه الذي تجاوز كل الحدود، وفي هذا السياق، جاءت تصريحات حكيمي لتؤكد أن المنتخب لم يأت للمشاركة فحسب، بل طار إلى لينافس الكبار، ويؤكد أن إنجازاته في نسخة 2022 لم تكن صدفة.تحدث في المؤتمر الصحفي الذي سبق الموقعة المرتقبة، معربًا عن إدراكه التام لقيمة الخصم، ومؤكدًا أن "أسود الأطلس" لا يخشون المباراة، ولكن يستعدون لها بمنطق الند للند، قائلًا: "نحن نعرف الخصم الذي سنواجهه، ونعرف الجودة التي يملكها واللاعبين الذين يتوفر عليهم".وأكد حكيمي خلال حديثه أن المنتخب المغربي يمتلك بدوره "ترسانة بشرية ذات مستوى عالٍ، وقادرة على صنع الفارق في أي لحظة"، مشددًا على أن لقب "برازيل أفريقيا" الذي أطلق على فريقه لم يأتِ من فراغ بل نتيجة عمل دؤوب، بقوله "نحن أيضا نملك الجودة، ويطلق علينا لقب برازيل أفريقيا، ونتوفر على لاعبين ذوي إمكانات كبيرة".وأضاف قائد المنتخب المغربي أن الطموح لا يقف عند حدود المشاركة، بل يتجاوزه إلى الرغبة في تحقيق نتائج تاريخية في 2026، معتمدًا على الثقة التي تسود بين مكونات المجموعة والدعم الجماهيري الكبير: "أعتقد أننا جاهزون للقيام بشيء كبير، مع الثقة ودعم جميع المغاربة".