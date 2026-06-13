كشف سبب إزالة النجوم من قميص منتخب مصر في كأس العالم 2026

وأوضح الجهاز الإداري في بيان رسمي أنه، في ضوء ما تم تداوله بشأن قمصان المنتخب، تلقى لكرة القدم منذ عدة أشهر خطاباً من " " يفيد بعدم السماح بوضع نجوم على قمصان المنتخبات خلال منافسات ، وذلك وفقاً للوائح المنظمة للبطولة التي تُطبق على جميع المنتخبات المشاركة.وأضاف البيان أن الاتحاد المصري كان على علم مسبق بهذا القرار، وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن الأمر لا يمثل أي مفاجأة قبل انطلاق البطولة.كما أشار البيان إلى أن "فيفا" طلب تعديل لون أرقام قمصان المنتخب لتصبح باللون الأبيض بدلاً من الذهبي؛ لضمان وضوح الرؤية بشكل أفضل خلال المباريات والبث التلفزيوني، وهو إجراء تنظيمي معتاد. وفي هذا السياق، قامت شركة "بوما" المصنعة للملابس الرياضية الخاصة بالمنتخب بتنفيذ التعديلات المطلوبة بما يتماشى مع اللوائح المعتمدة من .يُذكر أن منتخب مصر يعد الأكثر تتويجاً بلقب الإفريقية عبر التاريخ برصيد 7 ألقاب، وهو ما انعكس على قميص المنتخب الذي يتزين بسبع نجوم ترمز إلى عدد بطولاته القارية. ووفقاً للوائح "فيفا"، فإن النجوم التي توضع على قمصان المنتخبات في كأس العالم ترتبط فقط بعدد مرات الفوز بالبطولة العالمية وليس بأي بطولات قارية أو إقليمية أخرى، وهو ما استدعى إزالة النجوم السبع من قميص المنتخب خلال منافسات مونديال 2026.يُشار إلى أن منتخب مصر يتواجد ضمن المجموعة السابعة في منافسات كأس العالم رفقة كل من ونيوزيلندا وإيران، ويستهل " " مشوارهم في البطولة بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الإثنين 15 حزيران.