قبل صافرة البداية.. صحفية بريطانية تكشف "كابوس" افتتاح كأس العالم 2026

كشفت الصحفية البريطانية شارلوت دالي، مراسلة صحيفة "ديلي ميل"، عن تعرضها للسرقة ومعاناتها من التي رافقت افتتاح 2026 في .

وقالت دالي إن هاتفها ومقتنياتها الثمينة سُرقت في وضح النهار قبل انطلاق المباراة الافتتاحية، فيما واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إلى الملعب بسبب إغلاق الطرق والاحتجاجات التي اندلعت خارج محيطه.



وأضافت أن متظاهرين تجمعوا قرب الملعب للاحتجاج على أزمة المفقودين في ، إضافة إلى مطالبات تتعلق بالأجور والمعاشات وظروف العمل، مؤكدة أن الساعات الأولى من البطولة كانت بعيدة عن الصورة المثالية المنتظرة لكأس العالم.