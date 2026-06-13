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كشفت الصحفية البريطانية شارلوت دالي، مراسلة صحيفة "ديلي ميل"، عن تعرضها للسرقة ومعاناتها من الفوضى التي رافقت افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-566856-639169531996647529.webp
قبل صافرة البداية.. صحفية بريطانية تكشف "كابوس" افتتاح كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
2026-06-13 | 09:12
2026-06-13T09:12:40+00:00
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854 شوهد
كشفت الصحفية البريطانية شارلوت دالي، مراسلة صحيفة "ديلي ميل"، عن تعرضها للسرقة ومعاناتها من
الفوضى
التي رافقت افتتاح
كأس العالم
2026 في
المكسيك
.
وقالت دالي إن هاتفها ومقتنياتها الثمينة سُرقت في وضح النهار قبل انطلاق المباراة الافتتاحية، فيما واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إلى الملعب بسبب إغلاق الطرق والاحتجاجات التي اندلعت خارج محيطه.
وأضافت أن متظاهرين تجمعوا قرب الملعب للاحتجاج على أزمة المفقودين في
المكسيك
، إضافة إلى مطالبات تتعلق بالأجور والمعاشات وظروف العمل، مؤكدة أن الساعات الأولى من البطولة كانت بعيدة عن الصورة المثالية المنتظرة لكأس العالم.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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