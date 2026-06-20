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مونديال 2026.. تعرف على معايير كسر التعادل في دور المجموعات

كأس العالم 2026

2026-06-20 | 14:05
مونديال 2026.. تعرف على معايير كسر التعادل في دور المجموعات
المصدر:
روسيا اليوم
410 شوهد

يواجه كل منتخب منافسيه الثلاثة في المجموعة مرة واحدة، ويتأهل صاحبا أعلى رصيد من النقاط في كل مجموعة إلى دور الـ32، وينضم إليها أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

معايير كسر التعادل في مجموعات كأس العالم:
إذا تساوى منتخبان أو أكثر بعدد النقاط في المجموعة نفسها بعد ختام دور المجموعات، تطبق المعايير التالية بالترتيب أدناه لتحديد المراكز، وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا):

الخطوة الأولى
- أكبر عدد من النقاط المحققة في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية

- أفضل فارق أهداف في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية

- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية

- إذا تعذر حسم الترتيب وفق هذا الإجراءات، تُطبَّق المعايير التالية على المنتخبين أو المنتخبات المتساوية في عدد النقاط:

الخطوة الثانية
- أفضل فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة

- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة

- أعلى درجة انضباط للفريق (اللاعبون ومسؤولو الفريق) وفقًا لعدد البطاقات الصفراء والحمراء المتحصل عليها

إذا تعذر حسم الترتيب وفق إجراءات الخطوتين الأولى والثانية أعلاه، يُطبَّق ما يلي:

الخطوة الثالثة
يُرتَّب المنتخبان أو المنتخبات المتساوية في النقاط وفقًا لأحدث إصدار منشور من التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola.

كيفية تحديد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث
يتم تحديد أفضل ثمانية منتخبات من بين أصحاب المركز الثالث وفق المعايير التالية:
- أكبر عدد من النقاط المحققة في جميع مباريات المجموعة

- أفضل فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة

- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة

- أعلى درجة انضباط للفريق (اللاعبون ومسؤولو الفريق) وفقًا لعدد البطاقات الصفراء والحمراء المتحصل عليها في جميع مباريات المجموعة

- يُرتَّب المنتخبان أو المنتخبات المتساوية في النقاط وفقًا لأحدث إصدار منشور من التصنيف العالمي لمنتخبات لرجال FIFA/Coca-Cola
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