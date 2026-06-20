مونديال 2026.. تعرف على معايير كسر التعادل في دور المجموعات

معايير كسر التعادل في مجموعات :إذا تساوى منتخبان أو أكثر بعدد النقاط في المجموعة نفسها بعد ختام دور المجموعات، تطبق المعايير التالية بالترتيب أدناه لتحديد المراكز، وفقا للاتحاد (فيفا):- أكبر عدد من النقاط المحققة في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية- أفضل فارق أهداف في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية- إذا تعذر حسم الترتيب وفق هذا الإجراءات، تُطبَّق المعايير التالية على المنتخبين أو المنتخبات المتساوية في عدد النقاط:- أفضل فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة- أعلى درجة انضباط للفريق (اللاعبون ومسؤولو الفريق) وفقًا لعدد البطاقات الصفراء والحمراء المتحصل عليهاإذا تعذر حسم الترتيب وفق إجراءات الخطوتين الأولى والثانية أعلاه، يُطبَّق ما يلي:يُرتَّب المنتخبان أو المنتخبات المتساوية في النقاط وفقًا لأحدث إصدار منشور من التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola.