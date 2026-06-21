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قصص استثنائية.. 10 سيدات أشعلن أجواء كأس العالم مبكرًا وسرقن الأضواء (صور)

كأس العالم 2026

2026-06-21 | 04:34
قصص استثنائية.. 10 سيدات أشعلن أجواء كأس العالم مبكرًا وسرقن الأضواء (صور)
المصدر:
ارم نيوز
312 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يشهد كأس العالم 2026 تحولًا تاريخيًّا غير مسبوق في حضور المرأة، متجاوزًا الإطار التقليدي للتشجيع في المدرجات إلى التأثير المباشر في عمق الأحداث الرياضية والإعلامية.

من قيادة مباريات النخبة تحكيميًّا، إلى إدارة الأجهزة الطبية المعقدة، وصولًا إلى توجيه الرأي العام الرقمي في ساحات التواصل الاجتماعي، فرضت المرأة كفاءتها وشخصيتها بقوة.

في هذا التقرير، نستعرض 10 سيدات أشعلن أجواء المونديال مبكرًا وسرقن الأضواء بقصصهن الاستثنائية التي تجمع بين الإنجاز المهني، والإثارة، والدراما العائلية خلف كواليس العرس الكروي العالمي.

جورجينا رودريغيز
دخلت عارضة الأزياء الشهيرة وخطيبة النجم كريستيانو رونالدو في قلب صراع الأجيال داخل معسكر البرتغال، حيث تولت بنفسها حماية القيمة السوقية والصورة الذهنية لـ"الدون" أمام انتقادات الجماهير واللاعبين الشباب.

وقامت جورجينا بالرد بأسلوب تهكمي ساخر على تعليق منسوب لصديقة اللاعب جواو نيفيز يطالب رونالدو بالاعتزال، مستعرضةً قوة نفوذ شريكات اللاعبين في إدارة الأزمات الرقمية وتصفية الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
جورجينا رودريغيز بإطلالات متناقضة من تيشيرت مباراة النصر إلى أزياء مهرجان كان الجريئة - CNN Arabic

الطبيبة سوزان هورمان
برزت طبيبة منتخب كوراساو كرمز للكفاءة الطبية النسائية في بيئة رياضية يسيطر عليها الرجال، حيث كانت السيدة الوحيدة ضمن وفد بلادها المونديالي المكون من 49 فردًا.
 
وشاركت هورمان في كتابة فصل تاريخي غير مسبوق بالمونديال كونها الرئيسة الوحيدة لجهاز طبي في كأس العالم الجارية والثانية على الإطلاق في تاريخ المونديال، مؤكدة أن المعيار الحقيقي لانتزاع القبول والاحترام يكمن في جودة الأداء والتميز العلمي والمهني.
قصة امرأة و47 رجلا.. من الطبيبة الوحيدة في كأس العالم 2026؟ (صور)

توري بينسو
حققت الحكمة الأمريكية البالغة من العمر 39 عامًا سابقة تاريخية بإدارتها الناجحة لمباراة جمهورية التشيك وجنوب إفريقيا، لتصبح أول حكمة تدير مواجهة في مونديال 2026 وثاني امرأة تقود مباراة للرجال عبر تاريخ كؤوس العالم.

وقد لفتت بينسو الأنظار بقوة شخصيتها وقراراتها الصارمة التي انطلقت من مسيرة مهنية بدأت منذ المراهقة، مبرهنة على أن إدارة الفوضى في الملاعب تتطلب الكفاءة الفنية والذهنية.
الحكمة توري بينسو تدير افتتاح كأس العالم للأندية - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

كاتيا غارسيا
أثارت الحكمة المكسيكية الرابعة إعجاب الجماهير بلقطتها الإنسانية الطريفة خلال اللحظات الحرجة من مباراة أمريكا وأستراليا، إذ هرعت إلى داخل المستطيل الأخضر فور سقوط الحكم الألماني فيليكس تسفاير مصابًا بشد عضلي حاد.

وقدمت غارسيا للحكم مشروبًا طبيًّا مبتكرًا مخصصًا لتعطيل إشارات الألم وتشنج العضلات فورًا؛ ما مكّنه من استكمال اللقاء حتى صافرة النهاية وتفادي بروتوكول استبدال الحكام النادر.
<a class='entities-links' href='/entity/1406836252/الاتحاد-الدولي-لكرة-القدم/ar/1?utm_term=PublicFigures-الاتحاد-الدولي-لكرة-القدم&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الاتحاد-الدولي-لكرة-القدم&id=33499&catid=4&pagetype=PublicFigures'>الاتحاد الدولي لكرة القدم</a> (فيفا) يختار حكمة جميلة لإدارة مباريات كأس العالم 2026.

آنا كانديدا إيفورا
جسدت والدة الحارس المخضرم لجزر الرأس الأخضر "فوزينيا" الجانب الإنساني الأعمق في المونديال، فعقب بكاء ابنها بسبب عجزها عن الحضور لتعقيدات مالية وقنصلية، تحولت قصتها لقضية رأي عام عالمي.

وتدخل حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين بالكونغرس، مع الخارجية الأمريكية لمنح الوالدة البسيطة تأشيرة دخول استثنائية مجانية، لتطير من العاصمة برايا وتلتقي بابنها في ميامي لتؤازره في مواجهته التاريخية الكبرى.
🚨 بيان رسمي من إتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم 🇨🇻 حيث أوضح الاتحاد الكروي لكاب فيردي حقيقة التقارير المتداولة حول انتقال والدة حارس المرمى فوزينيا، آنا كانديدا إيفورا، إلى <a class='entities-links' href='/entity/497270145/الولايات-المتحدة-الأمريكية/ar/1?utm_term=PublicFigures-الولايات-المتحدة-الأمريكية&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الولايات-المتحدة-الأمريكية&id=189618&catid=4&pagetype=PublicFigures'>الولايات المتحدة الأمريكية</a>.

فلورنسيا بينيا
تسببت المذيعة والممثلة الأرجنتينية الشهيرة في زلزال مهني وإعلامي مدوٍّ أطاح بمسيرتها، حيث أعلنت بالخطأ على الهواء مباشرة وفاة خورخي ميسي، والد الأسطورة ليونيل ميسي.

ورغم اعتذارها اللاحق باكية وتوضيحها أن المعلومة الخاطئة أمليت عليها من طاقم الإنتاج عبر السماعة الداخلية، فإن الأزمة أدت لاستقالتها الفورية وإلغاء برنامجها بشكل نهائي تحت وطأة غضب عائلة ميسي والانتقادات الرئاسية اللاذعة.
مذيعة أرجنتينية تخسر عملها بسبب والد ميسي

كاتيا أفيرو
قادت شقيقة كريستيانو رونالدو جبهة دفاعية عائلية شرسة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتخفيف الضغط الإعلامي عن شقيقها عقب البداية الباهتة للبرتغال.

ووجهت كاتيا سهام نقدها الحاد لمنظومة اللعب الجماعي ومستوى لاعبي الوسط، بل وأثارت جدلاً واسعًا بدعمها المباشر لمنشور رقمي يهاجم بشدة مستوى زميله في المنتخب برونو فيرنانديز ويتّهمه بالاختفاء في اللحظات الحاسمة.
شقيقة كريستيانو رونالدو تشجع <a class='entities-links' href='/entity/107047742/البرازيل/ar/1?utm_term=PublicFigures-البرازيل&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-البرازيل&id=4436&catid=4&pagetype=PublicFigures'>البرازيل</a> في المونديال!

إلما أفيرو
عززت شقيقة رونالدو الأخرى خط الدفاع الرقمي للعائلة بتبني خطاب عاطفي حاد هاجمت فيه النقاد والمحللين الرياضيين بضراوة؛ حيث دعتهم للصمت بدعوى أن "الكلام سهل ومَن في الملعب هم الأدرى".

ولم تكتفِ بذلك بل زعمت بأسلوب غريب ومثير للجدل أن المنتخب البرتغالي تعرَّض لـ"السرقة" في جولة الافتتاح، في محاولة واضحة لإبعاد التهم الفنية بالتقصير عن شقيقها الأسطوري.
إلما أفيرو watanserb.com
شاكيرا
خطفت النجمة الكولومبية العالمية الأنظار بعد أن تصدرت حفل افتتاح كأس العالم 2026 في ملعب "أزتيكا" العريق بمكسيكو سيتي، حيث أدت الأغنية الرسمية للمونديال "Dai Dai" بالاشتراك مع المغني النيجيري بورنا بوي.

وقد أثارت الأغنية تفاعلًا وجدلًا واسعين عبر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، لتعزز شاكيرا مكانتها كأيقونة فنية ترتبط تاريخيًّا بأكبر المحافل الكروية العالمية، بانتظار مشاركتها أيضًا في عرض نهائي البطولة.
شاكيرا تعود إلى أجواء كأس العالم بأغنية مونديال 2026

مادالينا أراغاو
وجدت الممثلة البرتغالية الشابة، رفيقة اللاعب جواو نيفيز، نفسها في قلب عاصفة من الهجوم السيبراني الشرس من عشاق رونالدو.

وجاء هذا الهجوم الرقمي العنيف بعد انتشار رد مسيء ومنسوب إليها كذبًا من حساب ينتحل اسمها يطالب فيه "الدون" بالاعتزال واصفًا إياه بالأنانية، وهي الأزمة التي أثارت توترًا كبيرًا في كواليس المنتخب وسلطت الضوء على خطورة الحسابات المزيفة.
مادالينا أراغاو حبيبة جواو نيفيز تثير غضب جماهير رونالدو | فوشيا

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