تعادل مثير يحسم لقاء إيران وبلجيكا في كأس العالم

وشهدت بداية اللقاء ضغطاً بلجيكياً واضحاً بقيادة وروميلو ، لكن الحارس الإيراني كان في الموعد وتصدى لمحاولات خطيرة أبرزها تسديدة قوية من ورأسية من كاستانيي.في المقابل، اعتمدت على الهجمات المرتدة، ونجحت في هز الشباك عبر في الدقيقة 24، لكن الهدف أُلغي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.ومع مرور الوقت، واصلت سيطرتها النسبية على الكرة بنسبة استحواذ مرتفعة، لكن دون فعالية حقيقية أمام المرمى، وسط تماسك دفاعي إيراني وانضباط تكتيكي واضح، وتألق من جانب علي رضا.وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة المباراة، حيث أضاع المنتخب الإيراني فرصة خطيرة عبر تسديدة تصدى لها ببراعة، فيما ردت بلجيكا بمحاولات متكررة أبرزها تسديدة دي كويبر التي تصدى لها بيرانوند بشكل استثنائي وُصفت بأنها "تصدي المباراة".وشهدت الدقيقة 67 نقطة تحول مهمة بعد طرد مدافع بلجيكا ناثان نوغي بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد عرقلة مهاجم إيران وهو في طريقه للانفراد، ورغم النقص العددي، ضغطت بلجيكا في الدقائق الأخيرة، وكادت أن تخطف الفوز عبر دودي لوكيباكيو في الوقت بدل الضائع، لكن تسديدته المميزة مرت بجوار القائم، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.ورفع المنتخب الإيراني والبلجيكي رصيدهما إلى نقطتين، في المركزين الأول والثاني مؤقتاً، فيما سيلعب فجر اليوم المنتخب المصري أمام نظيره النيوزيلندي.