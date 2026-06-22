بينها العراق وفرنسا.. مباريات اليوم في مونديال 2026 والقنوات الناقلة

ويشهد يوم الاثنين 3 مواجهات بارزة، أبرزها لقاء منتخب مصر أمام نيوزيلندا
، إلى جانب مواجهة أوروغواي
وكاب فيردي، والقمة المرتقبة بين الأرجنتين
والنمسا.
أما يوم الثلاثاء، فتتجه الأنظار إلى مواجهة فرنسا
والعراق، والصدام العربي بين الأردن
والجزائر، فضلا عن لقاء البرتغال
وأوزبكستان.
مباريات الاثنين 22 يونيو 2026
أوروغواي × كاب فيردي 2-2
مصر × نيوزيلندا 3-1
الأرجنتين × النمسا
الساعة 20:00 بتوقيت العاصمة بغداد
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القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس
1.
مباريات الثلاثاء 23 يونيو 2026
فرنسا × العراق
الساعة 00:00 منتصف الليل
القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 2.
السنغال × النرويج
الساعة 03:00
القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1.
الأردن × الجزائر
الساعة 06:00
القناة الناقلة: بي إن سبورتس كأس العالم
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البرتغال × أوزبكستان
الساعة 20:00
القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1.
وتحمل هذه المباريات أهمية كبيرة في تحديد ملامح المتأهلين إلى الأدوار المقبلة، خاصة بالنسبة للمنتخبات العربية التي تسعى إلى تعزيز حظوظها ومواصلة مشوارها في المونديال.