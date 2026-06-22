بينها العراق وفرنسا.. مباريات اليوم في مونديال 2026 والقنوات الناقلة

ويشهد يوم الاثنين 3 مواجهات بارزة، أبرزها لقاء منتخب مصر أمام ، إلى جانب مواجهة وكاب فيردي، والقمة المرتقبة بين والنمسا.أما يوم الثلاثاء، فتتجه الأنظار إلى مواجهة والعراق، والصدام العربي بين والجزائر، فضلا عن لقاء وأوزبكستان.مباريات الاثنين 22 يونيو 2026أوروغواي × كاب فيردي 2-2مصر × نيوزيلندا 3-1الأرجنتين ×الساعة 20:00 بتوقيت العاصمة .القناة الناقلة: بي إن سبورتس 1.مباريات الثلاثاء 23 يونيو 2026فرنسا ×الساعة 00:00 منتصف الليلالقناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 2.السنغال ×الساعة 03:00القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1.الأردن × الجزائرالساعة 06:00القناة الناقلة: بي إن سبورتس .البرتغال × أوزبكستانالساعة 20:00القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1.وتحمل هذه المباريات أهمية كبيرة في تحديد ملامح المتأهلين إلى الأدوار المقبلة، خاصة بالنسبة للمنتخبات العربية التي تسعى إلى تعزيز حظوظها ومواصلة مشوارها في المونديال.