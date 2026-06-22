"نغادر بكرامة".. تفاصيل الرسالة المؤثرة التي تركها منتخب إيران في لوس أنجلوس

كم يكلف اليوم في المونديال؟
12:18 | 2026-06-22
الذكاء الاصطناعي ينسف أحلام العراق أمام فرنسا
11:15 | 2026-06-22
كأس العالم 2026: مدرب الأرجنتين يطالب بمراجعة فترات التوقف لشرب المياه
08:00 | 2026-06-22
الحديث عن تأجيل مباراة العراق وفرنسا يتصاعد.. ما القصة؟
07:31 | 2026-06-22
الجزائر تتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأردن
06:59 | 2026-06-22
إل جي تُحدث نقلة نوعية في تجربة المشاهدة المنزلية بجميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا مع حملة مثالية لموسم كرة القدم يشارك فيها وائل جمعة وحفيظ دراجي
05:04 | 2026-06-22