"نغادر بكرامة".. تفاصيل الرسالة المؤثرة التي تركها منتخب إيران في لوس أنجلوس

واستضافت لوس أنجلوس مباراتي في المجموعة السابعة حتى الآن، الأولى في التعادل الإيجابي 2-2 مع ، والثانية انتهت سلبا أمام " "، علما بأن بعثة المنتخب الآسيوي تقضي فترة البطولة في المكسيكية.ويتعين على البعثة الإيرانية أن تطير إلى قبل كل مباراة بساعات قليلة، والعودة إلى مقر الإقامة في تيخوانا بعد نهايتها وفق اتفاق مسبق مع FIFA نتيجة خلافات سياسية مع .جاء في المذكرة المكتوبة بخط اليد، والتي نشرها لكرة القدم "من القديمة قبل آلاف السنين إلى إيران المتحضرة اليوم، تظل روح إيران حية وثابتة".وأضافت الرسالة: "جئنا إلى لوس أنجلوس بفخر، وتنافسنا بشرف، ونغادر بكرامة. شكرا لك يا لوس أنجلوس على حسن الضيافة. شكرا لكل إيراني قدم قلبه وصوته وروحه من أجل إيران خلال هذه الـ180 دقيقة".وأتمت البعثة الإيرانية رسالتها بقولها "ليسود السلام والاحترام والصداقة بين جميع الأمم" قبل أن تغادر لوس أنجلوس استعدادا للعودة إلى تيخوانا لبدء التحضير لمواجهة منتخب مصر في مدينة سياتل الأسبوع المقبل.