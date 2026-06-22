الجزائر تتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأردن

وتأتي هذه الأنباء الصادمة في ظرف بالغ الحساسية لكتيبة "محاربي "؛ فبعد الهزيمة في الجولة الافتتاحية أمام ، لم يعد أمام الجزائر أي هامش للخطأ في سباق التأهل للدور المقبل.وتُعد المواجهة المرتقبة أمام المنتخب ، والمقررة صباح يوم الثلاثاء، بمثابة "مباراة حاسمة" لا تقبل القسمة على اثنين، حيث سيحرم غياب مهاجم فولفسبورغ الألماني المدرب من ورقة هجومية قوية.وعلى مدار الأشهر الماضية، فرض عمورة نفسه كواحد من أخطر العناصر في التشكيلة بفضل سرعته الفائقة ونجاعته أمام الشباك؛ وهي الخصائص التي تمنح المنتخب القدرة على ضرب التكتلات الدفاعية للمنافسين، خاصة في مرحلة التحولات الهجومية السريعة.