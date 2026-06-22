الحديث عن تأجيل مباراة العراق وفرنسا يتصاعد.. ما القصة؟

وتتوقعهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية عنيفة ورياح عاتية خلال فترة ما بعد ظهر اليوم بتوقيت فيلادلفيا، مما دفع المنظمين إلى التحضير لتطبيق بروتوكولات (فيفا) الصارمة للتعامل مع هذه الحالات الطارئة، خاصة في ظل المخاوف من حدوث أعاصير في المنطقة.وتفرض اللوائح الفيدرالية الأمريكية وقواعد إجراءات سلامة دقيقة تنص على تأجيل المباراة إجبارياً لمدة 30 دقيقة فور رصد أي صاعقة برق ضمن دائرة قطرها 13 كيلومتراً (8 أميال) من موقع الملعب، مع إعادة ضبط عداد التوقف لنصف ساعة إضافية مع كل صاعقة جديدة، ولا يُسمح باستئناف اللعب إلا بعد مرور 30 دقيقة كاملة من الأمان التام دون أي نشاط رعدي.وفي هذا السياق، أفادتباحتمالية تأجيل مباراة المنتخبين العراقي والفرنسي، وذلك نتيجة مخاوف من حدوث عواصف قوية بالقرب من ملعب المباراة في ولاية فيلادلفيا. وأشارتإلى صدور تحذيرات تقضي بتأجيل المباراة لمدة ثلاثين دقيقة في كل مرة يُرصد فيها برق في محيط الملعب.كما أوضحتأنه من المرجح تقييد الأنشطة الخارجية في فيلادلفيا وسط توقعات بحدوث اضطرابات في حركة المرور، مع وجود احتمالية لإغلاق منتزه "ليمون هيل" المخصص للجماهير قبل موعده المحدد.كما كشفعن وجود مخاوف جدية من تأجيل المباراة المرتقبة بين وفرنسا، نتيجة توقعات بحدوث عواصف رعدية في محيط الملعب، الأمر الذي قد يضطر المسؤولين إلى تفعيل البروتوكول الخاص بالتعامل مع الظروف الجوية القاسية، والذي يتضمن إيقاف اللعب أو إلغاء المباراة في حال حدوث العاصفة أثناء وقتها الأصلي.وفي سياق متصل، أشارتإلى احتمالية تأجيل انطلاق صافرة البداية لتصبح في الساعة 2:00 فجراً بتوقيت ، أي بتأخير يصل إلى ساعتين عن الموعد المقرر.ورغم هذه التحديات، أكدتأنه لا توجد أي نية لتأجيل المباراة إلى ، معربة عن حرصها التام على إقامة المواجهة في موعدها المحدد، بيد أنها شددت على أن القرار النهائي بشأن إيقاف المباراة أو استئنافها يبقى بيد الاتحاد بشكل مباشر.كما أعلنت اللجنة عن خطة طوارئ تتضمن إخلاء الملعب وتوجيه الجماهير إلى البهو الرئيسي أو أماكن المأوى المخصصة في حال دعت الحاجة، مع فرض حظر على إدخال المظلات إلى المدرجات والاكتفاء بمعاطف المطر (البونشو) لضمان سلامة الجميع.ويسعى المنتخب الفرنسي في هذه المباراة إلى تحقيق فوزه الثاني لضمان العبور المبكر إلى الدور الثاني، بينما يطمح " " إلى تسجيل نتيجة إيجابية في هذا اللقاء التاريخي الذي يضع المنتخبين تحت اختبارات الطبيعة إلى جانب التنافس الكروي.