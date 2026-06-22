كأس العالم 2026: مدرب الأرجنتين يطالب بمراجعة فترات التوقف لشرب المياه

ويستعد أبطال العالم لخوض مباراتهم الثانية في دور المجموعات أمام اليوم الاثنين، بعد الفوز على الجزائر في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة سجلها القائد .وقال في مؤتمر صحفي: "لا توجد مباريات سهلة، خاصة في دور المجموعات، والآن مع ظروف الحرارة وفترة التوقف لشرب المياه، بات اللعب يتوقف باستمرار".واستحدث (فيفا) فترة التوقف لشرب المياه للتخفيف من حدة الإجهاد البدني للاعبين، حيث يتعين على الحكم في كل شوط إيقاف اللعب لمدة ثلاث دقائق بعد مرور 22 دقيقة من اللعب. ويحول هذا النظام الشوطين فعلياً إلى نظام الأربعة أشواط، وهو نظام مألوف جداً لمواطني في رياضات أخرى مثل كرة وكرة القدم الأميركية.وعلق سكالوني على ذلك قائلاً: "في النهاية، يتم ذلك للحصول على مزيد من الوقت، لكنه يجزئ المباراة. تصبح أربعة أشواط، ثم في فترة بين الشوطين يكون لدينا ثلاث دقائق فقط للتحدث مع اللاعبين بين دخولهم وخروجهم مجدداً".وتابع قائلاً: "يبدو من الغريب التكيف مع هذا. في النهاية، سيصبح الأمر معتاداً، تماماً مثل أي تحسين آخر. في الوقت الحالي، يبدو الأمر غير مألوف لأن التدفق متقطع للغاية".