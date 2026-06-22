الذكاء الاصطناعي ينسف أحلام العراق أمام فرنسا

ففي الجولة الثانية من المجموعة التاسعة لكأس العالم 2026، يمنح نموذج هذه الشركة أفضلية واضحة بنسبة فوز تبلغ 81% مقابل 19% للعراق.ويلتقي المنتخبان الفرنسي والعراقي فجر غدٍ الثلاثاء، علمًا بأن الديوك انتصروا في المباراة الأولى ضد السنغال (3-1)، فيما خسر أمام (4-1).وذكر موقع "فوت ميركاتو" أن هذا التوقع يستند إلى تفوق فرنسا في ستة من المعايير السبعة التي درستها أداة AVISIA، بما في ذلك القيمة الجماعية، والجودة الفردية، واللياقة البدنية، والزخم الأخير، والقوة الذهنية، والخبرة في البطولات الكبرى.وبعد الفوز في المباراة الافتتاحية على السنغال، يدخل المنتخب الفرنسي هذه المباراة بثقة عالية، وبتشكيلة قوية تسمح لهم بالحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء طوال المباراة.ويُبرز تحليل شركة AVISIA، الفارق الكبير في القدرات الهجومية بين الفريقين، فمع حصول على تقييم 99 في إنهاء الهجمات، ومايكل أوليسي على تقييم 99 في خلق الفرص، تمتلك فرنسا أسلحة قادرة على قلب مجريات المباراة في أي لحظة.ومع ذلك، لا يزال للعراق نقاط قوته، لا سيما في خط الوسط بفضل تمريرات الممتازة وقدرته الجماعية على استخلاص الكرة، ما قد يُعقّد الأمور على رجال .ويُشير التحليل إلى أن المواجهة الرئيسية التي رصدها التحليل ستكون بين ودايوت أوباميكانو: حيث سيتعين على المهاجم العراقي إيجاد طريقة لتجاوز قائد الدفاع الفرنسي للحفاظ على أي أمل في تحقيق مفاجأة.ولكن مع لياقة بدنية أفضل (82% مقابل 73%)، وخبرة لا تُضاهى في البطولات الكبرى، وتشكيلة أوسع بكثير، تُشير جميع المؤشرات إلى فوز فرنسي، مع احتمال اتساع الفارق في النصف ساعة الأخيرة من المباراة.