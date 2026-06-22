كم يكلف اليوم في المونديال؟

وتم خوض تجربة ميدانية لحساب كلفة يوم كامل لحضور مباراة والبرازيل، إحدى أبرز مواجهات دور المجموعات في البطولة.وبدأت الرحلة بالإقامة في فندق متوسط المستوى في مانهاتن، حيث بلغت تكلفة ليلة واحدة نحو 250 دولارا، في ظل ارتفاع أسعار الفنادق مع توافد المشجعين إلى المدينة.أما تذكرة المباراة، التي شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا، فقد بلغت 1500 دولار، لتستحوذ على الحصة الأكبر من النفقات.وللوصول إلى الملعب، من مانهاتن إلى ، بلغت تكلفة رحلة " " إلى ملعب المباراة 83 دولارا، في وقت تشهد فيه وسائل النقل طلبا مرتفعا خلال أيام المباريات.ولم تتوقف النفقات عند ذلك، إذ وصل سعر وجبة بسيطة داخل الملعب إلى مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر قطعة الهوت دوغ 9 دولارات، بينما وصل سعر زجاجة المياه إلى 5 دولارات.وبذلك بلغت الكلفة الإجمالية ليوم واحد لحضور المباراة 1847 دولارا، دون احتساب أي نفقات إضافية مثل التسوق أو المواصلات داخل المدينة.وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحدي المالي الذي يواجه المشجعين الراغبين في متابعة مباريات في ، خاصة في المدن ذات الكلفة المعيشية المرتفعة، حيث قد تتحول تجربة حضور مباراة واحدة إلى رحلة تتجاوز تكلفتها آلاف الدولارات.