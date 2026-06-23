تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026

وتمكنت منتخبات والنرويج من حسم تأهلها رسميا إلى دور الـ32، عقب تحقيق انتصارات مهمة في الجولة الثانية، حيث واصلت فرنسا تفوقها بفوزها على 3-0، فيما نجحت في تجاوز السنغال بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة.كما ضمنت منتخبات والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وألمانيا تأهلها أيضا، بعد تحقيق نتائج قوية منحتها الأفضلية في مجموعاتها وحسم بطاقات العبور مبكرا.ويستمر الصراع على باقي المقاعد المؤهلة، في ظل النظام الجديد لكأس العالم 2026 الذي يضم 48 منتخبا، حيث أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إضافة إلى أفضل منتخبات من أصحاب المركز الثالث.ولا تزال عدة مجموعات مفتوحة على جميع الاحتمالات، بانتظار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحسم هوية بقية المتأهلين إلى مرحلة خروج المغلوب.المنتخبات المتأهلة رسميا:* المكسيك (المجموعة الأولى)* (المجموعة الرابعة)* (المجموعة الخامسة)* (المجموعة العاشرة)* فرنسا (المجموعة التاسعة)* النرويج (المجموعة التاسعة)نظام التأهل باختصار: الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان مباشرة، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث، ليكتمل عقد 32 منتخبا في دور خروج المغلوب.