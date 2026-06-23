مبابي يكسر صمته بعد مباراة العراق

واحتفل النجم الفرنسي بمباراته الدولية رقم 100 بقميص منتخب بأفضل طريقة ممكنة، بعدما سجل هدفين وقاد "الديوك" إلى الفوز على بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في 2026.وساهمت ثنائية مبابي في ضمان تأهل فرنسا إلى دور الـ32، كما رفعت رصيده إلى أربعة أهداف في النسخة الحالية من البطولة، ليواصل مطاردة في سباق الحذاء الذهبي.ويواصل مهاجم تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم المونديال، محافظا على معدله التهديفي الاستثنائي في نهائيات كأس العالم، بعدما رفع رصيده التاريخي إلى 16 هدفا في البطولة، معادلا رقم الألمانية ، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة خلف صاحب الـ18 هدفا.وقال مبابي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أرجنتينية: "ميسي كان يسجل الأهداف دائما وسيواصل فعل ذلك. أراقب ما يفعله ميسي باستمرار، لاحتجت إلى بذل جهد أكبر. لا أضع ذلك في ذهني، وأفكر فقط في كيفية مساعدة منتخب فرنسا".وجاءت تصريحات قائد فرنسا بعد يوم استثنائي في كأس العالم 2026، حيث رفع ميسي رصيده إلى 18 هدفا في تاريخ البطولة بتسجيله ثنائية أمام منتخب ، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للمونديال.وبذلك يواصل النجم الفرنسي مطاردة ميسي في سباق الهدافين التاريخيين لكأس العالم، بينما يؤكد أن هدفه الأول يبقى قيادة "الديوك" نحو المنافسة على اللقب العالمي.