"الدون" يقود البرتغال لفوز كبير على أوزبكستان في المونديال

وفرض المنتخب سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، لينجح في حصد أول انتصاراته في البطولة ويرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتاً، بينما تجمد رصيد أوزبكستان عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.وافتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة 6 بعد عرضية متقنة من ، قبل أن يضيف نونو مينديش الهدف الثاني في الدقيقة 17 من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة داخل الشباك.وحاول المنتخب الأوزبكي العودة إلى المباراة بعدما سجل هدفاً في الدقيقة 29، إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ في بداية الهجمة على ، ليواصل المنتخب البرتغالي تفوقه.وقبل نهاية الشوط الأول، عاد ليهز الشباك مجدداً في الدقيقة 39 بعد تمريرة حاسمة من ، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده.ومع انطلاق الشوط الثاني، أضاف المنتخب البرتغالي الهدف الرابع بعد ركلة ركنية شهدت ارتباكاً داخل منطقة الجزاء، قبل أن ترتطم الكرة بالحارس نعماتوف وتتحول إلى داخل المرمى.واختتم البديل مهرجان الأهداف في الدقيقة 86، بعدما استقبل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في الشباك، ليؤكد تفوق بخماسية نظيفة.