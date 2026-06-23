أول تعليق لرونالدو بعد تحطيمه رقمين قياسيين في مباراة أوزبكستان

وسجل هدفين في المباراة، وأصبح الهداف التاريخي للمنتخب في برصيد عشرة أهداف، متجاوزا أوزبيو الذي سجل تسعة أهداف في نسخة واحدة عام 1966 في إنجلترا.وأصبح رونالدو (41 عاما) أيضا أول لاعب يسجل في ست نسخ متتالية بكأس العالم منذ مشاركته الأولى في نسخة عام 2006.وقال رونالدو في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي " " بعد مواجهة أوزبكستان: "أنا سعيد للغاية، ليس من أجلي أنا فقط، الشيء الأكثر أهمية هو العمل الجاد والثقة التي أظهرناها".وأضاف: "الفريق لعب بشكل رائع وتطور كثيرا، وكما يقال دائما إن لكل محنة جانبا مشرقا".وعن هدفه المونديالي العاشر قال رونالدو: "بالطبع الأرقام القياسية أمر رائع، لكن هدفي هو مساعدة المنتخب على تحقيق أهدافه".ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الـ11 مؤقتا، في انتظار نتيجة المباراة المقبلة بالمجموعة بين والكونغو الديمقراطية والتي ستقام صباح الأربعاء.وسيواجه منتخب نظيره الكولومبي يوم الأحد المقبل، وهو نفس اليوم الذي يلتقي فيه منتخب أوزبكستان، الذي ودع البطولة من الدور الأول بعد تلقيه الهزيمة الثانية، مع الديمقراطية في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة.