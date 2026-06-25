البوسنة أول المتأهلين كأفضل ثالث إلى دور الـ32

وجاء التأهل بعد فوزه المهم على 3-1، إضافة إلى نتائجه في .وانتظر المنتخب البوسني نتائج باقي المجموعات، قبل أن يؤكد " " تأهله ضمن قائمة الثمانية الأفضل من أصحاب المركز الثالث في النسخة الموسعة من البطولة التي تضم 48 منتخبا.وكانت أبرز لحظات المباراة تألق النجم الشاب كيريم ألاجبيغوفيتش، الذي افتتح التسجيل بهدف رائع من تسديدة بعيدة، ليقود منتخب بلاده نحو فوز مهم، قبل أن يضيف الفريق أهدافا أخرى حسمت النتيجة.وبهذا التأهل، يواصل المنتخب البوسني رحلته في المونديال، مع ترقب لمواجهة محتملة أمام منتخب في دور الـ32 بمدينة ، في اختبار قوي جديد لطموحات الفريق في البطولة.مشوار منتخب في 2026 جاء متقلبا لكنه كان كافيا لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل الثوالث.بدأ المنتخب البوسني بتعادل أمام كندا بنتيجة 1-1، قبل أن يتعرض لخسارة ثقيلة أمام بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية، ما وضعه تحت ضغط كبير في المباراة الأخيرة.وفي الجولة الثالثة، نجح في استعادة توازنه بفوز مهم على قطر بنتيجة 3-1، ليحصد بذلك 4 نقاط في دور المجموعات، أنهى بها المجموعة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن المنتخب الكندي، ويضمن في النهاية العبور إلى الدور التالي ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.يذكر أن هذه هي المشاركة الثانية لمنتخب البوسنة والهرسك في تاريخ المونديال بعد مشاركته بنسخة عام 2014.