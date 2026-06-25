بينها ألمانيا وهولندا.. مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2026

وعلى ملعب فايننشال فيلد، يتطلع المنتخبان إلى دخول التاريخ، حيث بات منتخب كوت ديفوار على أعتاب التأهل لدور الـ 32، في حين يسعى منتخب كوراساو لتفجير مفاجأة في الظهور الأول له في المونديال.ويخوض منتخب الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات أمام نظيره الهولندي مساء الجمعة، وقد ودع رسميا بعد الخسارة أمام السويد بنتيجة 1-5، ثم أمام برباعية نظيفة.ويشهد ملعب AT&T مواجهة متوازنة بين اليابان والسويد، وتكتسب المباراة أهمية استثنائية كونها تقرر مصير المنتخبين في البطولة، إذ يتنافسان على ضمان التأهل إلى دور الـ32 أو تحسين مراكزهما في ترتيب المجموعة السادسة.وعلى أرضية ملعب "سوفي"، يصطدم المنتخب التركي بمضيف البطولة المنتخب الأمريكي في واحدة من أكثر مباريات اليوم إثارة.ويحتضن ملعب ليفايز مواجهة مصيرية بين وباراغواي، وكانت وتركيا ضمنتا المركزين الأول والرابع في المجموعة قبل هذه الجولة، ما جعل مواجهة وأستراليا بمثابة "نهائي مبكر" على المركز الثاني المؤهل لملاقاة وصيف المجموعة السابعة في دور الـ32.مباريات اليوم (بتوقيت العاصمة بغداد)الإكوادور × — 23:00كوراساو × كوت ديفوار — 23:00تونس × هولندا — 02:00 منتصف الليلاليابان × السويد — 02:00× الولايات المتحدة — 05:00 فجر يوم الجمعةباراغواي × أستراليا — 05:00