بعد مباريات الأمس.. سيناريوهات تأهل العراق في جولة الحسم

ويقبع المنتخب العراقي في المركز الأخير بالمجموعة التاسعة من دون نقاط، بعدما استقبلت شباكه سبعة أهداف مقابل تسجيل هدف واحد، ليملك أحد أضعف الخطوط الدفاعية في البطولة حتى الآن.ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط، فيما يمتلك المنتخب النرويجي ست نقاط من مباراتين أيضا ولكن فارق الأهداف لصالح الديوك، بينما لا يزال رصيد السنغال خاليا من النقاط قبل استكمال الجولة الثانية لكنه يتفوق على العراقيين بفارق الأهداف.ويُعد فارق الأهداف أحد أبرز العوامل المؤثرة في حسابات التأهل، إذ يدخل الجولة الأخيرة بفارق أهداف (-6)، ما يعني أن تحقيق الفوز بفارق مريح سيعزز من فرصه في منافسة المنتخبات الأخرى على المقاعد المخصصة لأفضل أصحاب المركز الثالث.تتطلب معادلة التأهل للعراق فوزاً مباشراً على السنغال في الجولة الأخيرة، مع ضرورة تعثر منتخبات أخرى في مجموعات مختلفة لتعزيز حظوظه في قائمة "أفضل الثوالث". وتتمثل أبرز المتطلبات التي قد تخدم الموقف العراقي في الآتي:المجموعة الخامسة: خسارة الإكوادور أو تعادلها أمام ، وخسارة كوراساو أو تعادلها أمام .المجموعة السابعة: خسارة أمام مصر، وفوز أو تعادلها أمام نيوزلندا.مجموعات أخرى:-فوز إسبانيا على الأوروغواي، وخسارة أو تعادل مع الرأس الأخضر.-خسارة الجزائر أمام بفارق 3 أهداف (لتحسين فرصة العراق مقارنة بالجزائر في ترتيب الثوالث).-تعادل الديمقراطية مع باكستان. وفوز استراليا على بارغواي.وحدد معايير ترتيب المنتخبات صاحبة المركز الثالث لترتيب الأفضل، كما يلي:1- عدد النقاط.2- فارق الأهداف.3- عدد الأهداف المسجلة.4- اللعب النظيف.5- تصنيف فيفا.نظرة عامة على ترتيب أفضل الثوالثحتى ما قبل الجولة الأخيرة، تتنافس عدة منتخبات على مراكز التأهل ضمن قائمة "أفضل الثوالث"، حيث يتصدر الترتيب حالياً منتخب بأربع نقاط، يليه منتخبات السويد وكرواتيا وكوريا الجنوبية والجزائر وباراجواي واسكتلندا بثلاث نقاط، في حين تأتي منتخبات الرأس الأخضر وبلجيكا بنقطتين، والكونغو والإكوادور بنقطة واحدة، وأخيراً السنغال بدون نقاط ولكن بفارق أهداف أفضل من العراق.يبقى الأمل العراقي معلقاً على تحقيق "فوز مريح + 3" أمام السنغال لتعزيز فارق الأهداف، مع ترقب دقيق لنتائج المباريات الأخرى التي ستحدد مصير البطاقات المتبقية لدور الـ32.