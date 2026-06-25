"فيفا" يرفض مطالب مصر وإيران بشأن "الأعلام الملونة"

وتُقام المباراة الحاسمة، التي الفائز فيها إلى الأدوار الإقصائية، مساء الجمعة في مدينة سياتل الأمريكية، بالتزامن مع احتفالات المدينة السنوية بـ"البرايد"، مما يضع اللقاء في دائرة جدل واسع في ظل المواقف الرافضة للعلاقات المثلية في كلا البلدين.وطالبت مصر وإيران باستبعاد أي مظاهر تدعم المثلية خلال اللقاء، إلا أن " " رفض تقييد حرية التعبير، مؤكدًا في بيان رسمي أن البطولة "حدث شامل يرحب بالجماهير من مختلف الخلفيات"، وأن الرموز العامة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأعلام الملوّنة، مسموح بها داخل الملاعب طالما تتوافق مع مدونة السلوك المعتمدة.ويُشار إلى أن "فيفا" يسيطر فقط على ما يحدث داخل الملعب، في حين أن احتفالات "البرايد" تُنظم من قبل مدينة سياتل. ورغم ذلك، لم تلقَ اعتراضات الجانبين أي استجابة، لا سيما بعد أن سُمح لمنتخب بالسفر مبكرًا إلى المدينة عقب تهديده بتقديم شكوى رسمية بسبب قيود سفر اعتبرها غير عادلة.في المقابل، توقعت سلطات مدينة سياتل حدوث احتجاجات على هامش المباراة، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات من خلال تخصيص مناطق محددة للتظاهر وتعزيز الإجراءات الأمنية في محيط الملعب.كما رفضت طلب منتخب إيران بشأن موعد مغادرة مدينة سياتل، عقب مباراة مصر المرتقبة.وخفف المسؤولون الأمريكيون القيود المفروضة على سفر المنتخب الإيراني، والسماح للاعبي المنتخب بدخول قبل يومين من المباراة، بعد أن كان مسموحا لهم سابقا بالدخول قبل يوم واحد فقط من كل مباراة، وجاء هذا القرار بعد أن احتج لاعبو إيران في مقابلات عقب المباريات السابقة.واقتصرت الامتيازات الجديدة لمنتخب إيران على الدخول المبكر فقط، بينما تم رفض طلب استشفاء اللاعبين في الولايات المتحدة الأمريكية عقب نهاية المباراة، إذ يتعين عليهم المغادرة فور انتهائها.وقال ، المدير التنفيذي لفريق عمل 2026 في ، لوكالة أسوشيتد برس: كانت خطتنا هي مراجعة سير رحلتي المنتخب الإيراني الأوليين أولا، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسننظر في إضافة يوم إضافي للوصول مبكرا، نظرا لطول الطريق إلى سياتل.